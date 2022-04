Els esportistes d'hivern posen en marxa una campanya pel «sí» als Jocs

La(FCEH) ha engegat una campanya pel sí de cara a la consulta per la candidatura delsque se celebrarà el 24 de juliol. La FCEH ha creat un vídeo promocional que ha començat a difondre a través de les xarxes socials amb el lema "Els esportistes diem sí" en què hi surten diversos esportistes com l’esquiador alpíque assegura que per ell seria un “somni” veure els JJOO a casa”.També hi apareix l’esquiadorai l’atleta paralímpicque diu que li faria especial il·lusió “poder apropar a tothom la diversitat funcional”. Entre els clubs que s’han sumat a la campanya hi ha la Molina, el Palau de Gel Puigcerdà, Intercerdanya i Baqueira Beret.Per la seva banda, fa deu dies, lava donar el tret de sortida a la campanya pel "no". L'exdiputat Pau Juvillà va comparèixer acompanyat de Dolors Sabater i va anunciar que començava la campanya "sí als Pirineus".Hi haurà dues consultes territorials sobre els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.. La primera estarà centrada exclusivament en les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, on se celebrarien les proves; la segona implicarà el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, que no acolliran competicions però es veurien afectades pel certamen.La pregunta a les sis comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran tindrà serà aquesta: "als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030?". La resposta és binària, o "sí" o "no". Hi podran participar tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència en les comarques. El mateix passa en la segona pregunta, destinada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que és aquesta: "vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030?".

