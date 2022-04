El Barça pren la primera mesura per evitar una nova «invasió» d'aficionats rivals

Elva deixar dijous una imatge lamentable que passarà a la història. La graderia de l'estadi plena d'aficionats de l'va ser el primer pas d'una nit per oblidar, que va acabar amb la derrota deli l'eliminació de l'Tot just acabar el partit, el president, Joan Laporta, va lamentar els fets, va dir que havia sentit "vergonya" i va anunciar que el club analitzaria què havia passat i prendria "mesures". Menys de 24 hores després, el mateix Laporta ha anunciat, en una entrevista a TV3,: en les competicions internacionals,El president ha admès que és una mesura que la junta directiva no volia prendre, però que vista la situació "no hi ha més remei". La directiva també ha detectaten la venda d'entrades a tercera graderia i en abonaments dels socis que van ser per seguidors de l'Eintracht. Tot plegat va provocar que els aficionats alemanys es despleguessin per tot el camp, provocant la indignació dels socis blaugrana. Davant les crítiques de les darreres hores, Laporta ha assegurat que és club "no és culpable" del que va passar, però sí que és "responsable" perquè va ser qui va organitzar el partit. "Assumim la responsabilitat i prenen mesures", ha dit.De tota manera, el president del Barça ha assegurat que des del club no es van vendre entrades a aficionats de l'Eintracht i ha desgranat les entrades. Hi havia 37.746 carnets d'abonats,i 5.000 entrades venudes a l'Eintracht, tal com estableix la normativa, i 2.425 invitacions per a la UEFA. En total, van assistir un total de 79.468 espectadors."Els barcelonistes han de saber que les 34.440 entrades les tenim perquè hi ha abonats que estan en excedència. Vam posar aquestes entrades a la venda amb restriccions", ha explicat. No es podien comprar amb targeta de crèdit alemanya ni amb IP alemanyes. "Aquestes entrades", ha reconegut. Després d'això, ha admès, "l'enuig encara és més gran".

