L'eli elsón tres dels prop deque han gaudit del partit entre li elal. Tots tres coincideixen en el fet que va valdre la pena desplaçar-se fins a Barcelona i celebren la victòria. En el que difereixen és en com van aconseguir entrades. L'Andre va venir amb quatre amics més i només un d'ells tenia entrada. Van venir en cotxe i un cop aquí a través d'van aconseguir comprar les quatre entrades que els faltaven, per uns. El Bastian, en canvi, tenia l'entrada d'un amic seu. El Michael i la resta de nois amb els quals ha viatjat en cotxe van obtenir-les a través del seu club, l'Eintracht Frankfurt.Tots ells tenen previst tornar entre aquest mateix divendres i aquest dissabte a. El Bastian és l'únic que ho farà en avió però a la resta els espera una llarga tornada per carretera. Per això, tots tres han decidit aprofitar les últimes hores a Barcelona per passejar pel centre. De fet, a la Rambla és fàcil distingir els seguidors de l'Eintracht, ja que molts d'ellse que deixa clar quin és el seu equip i la ressaca emocional és encara present.", relata a l'ACN l'Andre. Així, considera que "va valdre la pena" recórrer tants quilòmetres per arribar fins a Barcelona. Preguntat pels actes d'incivisme denunciats per part d'alguns seguidors del Barça i admesos per la directiva del club, aquest jove reconeix que en va veure alguns, però diu que. "Hi havia confusió, però la majoria eren amables: és futbol, és esport".El Bastian, a diferència de l'Andre, tenia l'entrada garantida, ja que té un amic de Barcelona que no podia anar-hi i va cedir-li el seient. No es mostra sorprès per la quantitat de seguidors alemanys que hi havia al Camp Nou. "", comenta. Segons ell, l'Eintracht Frankfurt és un club petit però amb una gran afició i per això veu bé que tinguessin "una mica d'avantatge" tenint prop de 30.000 fans al camp. "Encara hi havia el doble de seguidors del Barça al camp, però", reconeix.El Michael és part d'aquesta gran afició. Ell i els seus amics són socis del club alemany i acostumen a desplaçar-se per veure partits. En el seu cas, van arribar a Barcelona dimecres i ja tenien les entrades, quei gràcies a ser socis. Igual que l'Andre, també destaca que "va valdre la pena".

