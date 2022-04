L'Eintracht es queda a Barcelona: dia de platja després d'assaltar el Camp Nou

🤣¡SURREALISTA!🤣



🌊🏖Los jugadores del Eintracht, bañándose en la playa de Barcelona.



🎥 ⁦@mariagarridos⁩ pic.twitter.com/ZcfRPPSrVm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2022

Els aficionats i jugadors deestan en un núvol. Més de 30.000 alemanys es van desplaçar a Barcelona, on es van apoderar dels carrers i elen un partit que va presentar un aspecte mai vist. Els socis del Barça van esclatar contra l'abundància de seguidors visitants, que amb un comportament poc cívic van generar un ambient hostil per als culers.La nit ha estat llarga per a molts aficionats alemanys, tot i que la celebració ha acabatsegons els Mossos d'Esquadra, més enllà de la brutícia acumulada que aquest matí ha netejat un dispositiu especial de l'Ajuntament de Barcelona.Aquest divendres, aprofitant l'estada a Barcelona per Setmana Santa, laencara mostrava unade l'Eintracht que estiren l'escapada per la capital catalana. I no només hi havia aficionats: els jugadors del conjunt alemany també han sortit a la platja, on les càmeres els han "enxampat" corrent i fins i toten un Divendres Sant molt assolellat.

