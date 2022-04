El PSOE no concreta nova data per la taula de diàleg però dona per acabada l'etapa de «confrontació»

Junts demana "dades objectives" per mantenir la taula

Laentre lai l'continua sense data quan ja fa sis mesos de la primera i última trobada. Elassegura que hi està compromès, però continua sense concretar quan s'ha de tornar a reunir aquesta eina. El portaveu del PSOE al Congrés,, ha afirmat que el partit manté l'aposta per aquest espai de negociació per "rebaixar la tensió" amb els grups independentistes i ja dona per acabada l'etapa de "confrontació i no diàleg" entre la Generalitat i la Moncloa.. És un espai per facilitar la convivència i seguir rebaixant la tensió a Catalunya. Les relacions entre els dos governs han de ser el normal", ha dit Gómez en una entrevista a Europa Press. No hi ha calendari per a noves trobades, i el dirigent socialista apunta que "depèn molt" de l'agenda de l'executiu que president Pedro Sánchez. "Aquets mesos hi ha hagut moltes coses. No hi ha una data concreta, però sí voluntat de fixar-la", ha recordat.Pel que fa a les relacions amb, tensionades arran de la reforma laboral o el posicionament de la Moncloa sobre el Sàhara, el portaveu del PSOE no creu que afectin a la capacitat de tirar lleis del govern espanyol endavant. "Seguirem parlant amb ERC i amb tothom perquè els grans reptes tirin endavant", ha assegurat. I el 25% de castellà les aules? Gómez ha deixat clar que la via del diàleg estarà oberta "per buscar solucions" però ha advertit que les sentències "s'han de complir". "Això no és qüestionable", ha dit.Qui no confia en la taula de diàleg és Junts. El portaveu de la formació,, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que exposi les "dades objectives" i els "avenços concrets" que el porten a mantenir la taula de diàleg. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) Rius ha exigit saber en quins punts la negociació està "beneficiant" la independència i ha dit al president que "si no hi ha hagut avenços cal que admeti que Pedro Sánchez no té un projecte per a Catalunya ni cap voluntat per negociar una solució". "Si una taula no té recorregut, s'ha de buscar alternatives", ha reblat.

