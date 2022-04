Nit de celebració de l'afició de l'Eintracht sense incidents significatius al centre de Barcelona

Comportaments "absolutament incívics" durant el partit

27.000 aficionats alemanys a l'estadi

La celebració dels aficionats del club alemany Eintracht Frankfurt després de la victòria contra el Futbol Club Barcelona va acabar sense cap incident ni destrosses significatives. Fonts dels Mossos han assegurat que no hi va haver cap detingut ni van registrar desperfectes rellevants.L'Ajuntament de Barcelona tampoc ha detectat cap destrossa significativa, només acumulació de brutícia que s'ha netejat al matí amb un dispositiu extra. Per la seva banda, la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha lamentat les actituds "absolutament incíviques" de part de l'afició alemanya dins l'estadi. En una entrevista a 'El món a Rac 1' ja ha avançat que demanaran un informe al servei de seguretat per saber quines mesures s'havia previst.Segons fonts dels Mossos, al llarg de la nit després del partit no van detectar cap incident rellevant per part dels més de 25.000 aficionats alemanys que es van desplaçar a Barcelona. Durant la tarda, abans del matx, van col·lapsar el centre de la ciutat de camí cap a l'estadi, i van tallar el tronc central de la Diagonal. La Guàrdia Urbana de Barcelona va comptabilitzar que la columna d'aficionats que va envair la Diagonal estava formada per 12.000 persones, mentre que una altra paral·lela provinent de Sants, que va passar per plaça Espanya, va aplegar 10.000 persones.La policia catalana sí que va registrar algun enfrontament abans del partit, amb algun estira i arronsa entre els seguidors del Barça i de l'Eintracht al voltant del Camp Nou. Segons els Mossos, en un moment donat un aficionat del Barça va llançar objectes a la línia policial i els agents van disparar salves de 'foam' per dispersar-los.En canvi, dins de l'estadi el Barça ha denunciat que s'hi va veure comportaments "absolutament incívics" de part de l'afició de l'Eintracht. "Hi va haver una deriva greu, en determinats moments vam començar a patir perquè no passés res", ha admès Fort. La mateixa vicepresidenta ha relatat que va veure com en localitats properes a la llotja presidencial alguns aficionats alemanys escopien i llançaven cervesa a seguidors del Barça.La vicepresidenta institucional ha explicat que la seguretat durant el partit estava reforçada, però com que els aficionats alemanys estaven repartits per tot l'estadi i no només a una zona reservada per a l'afició rival, com és habitual als partits, la seguretat "no va poder arribar a tots i cadascun dels punts". De totes maneres, Fort ha dit que demanaran un informe al servei de seguretat per saber exactament quines mesures es va prendre abans del partit i com es va actuar durant el matx.Fort ha admès que el que es va viure va ser "vergonyós i inacceptable". Segons ha explicat, el club esperava que només uns 5.000 aficionats de l'Eintracht accedissin a l'estadi, que és el número d'entrades que s'havia reservat per a ells. Amb tot, ha xifrat en unes 27.000 els seguidors alemanys que finalment van aconseguir entrada. Fort ha assegurat que des del club rival se'ls havia avisat que "molts" seguidors serien a Barcelona perquè "volien fer un rècord de desplaçament", i que no s'esperaven que acabessin formant part dels espectadors del partit.La vicepresidenta ha assegurat que des del club "des del minut zero" es va posar "controls" per evitar que els seguidors alemanys poguessin comprar entrades, però ha admès que "no van ser suficients". Segons ha concretat, es va capar la web del Barça perquè no es pogués adquirir entrada des d'una IP d'Alemanya ni amb una targeta de crèdit del país. Això es va poder evitar, però, si la compra es feia amb una targeta de crèdit espanyola.Fort ha garantit que el club estudiarà "tots els circuits" que es va seguir perquè l'afició alemanya aconseguís ser a l'estadi. A més, ha promès que prendran les actuacions necessàries perquè "no torni a passar", fins i tot amb "mesures dràstiques". Tot i que no ha volgut concretar quines accions es prendrà, sí que ha apuntat que un mecanisme podria ser que les entrades a la venda siguin nominatives.També ha apuntat que tot i que el sistema del Seient Lliure no està actiu aquesta temporada si estigués en vigor generaria el mateix problema, perquè les aficions rivals podrien aconseguir entrades que en un inici estan destinades a seguidors del Barça. Per això ha dit que cal "replantejar moltes coses", "prendre decisions perquè no torni a passar" i assumir "canvis culturals" al club, amb decisions que "fins ara no s'han pres".

