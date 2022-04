Leroy Merlin de Manresa es riu d'una clienta que demana ser atesa en català

Vaig a pagar al @leroymerlin_es de Manresa. Li demano a la caixera si em pot parlar en català.Em diu que no i riu. Li demano perquè torna a riure i em diu que té altres coses més importants a fer i que marxi. Demano el full de reclamacions.Encara espero resposta @mantincelcatala — Dolors Masats (@DolorsMasats) April 14, 2022

Hola, sentimos lo sucedido. Nos gustaría que contactaras con nosotros por Dm, facilitándonos tu mail y teléfono. Gracias y un saludo — leroymerlin_es (@leroymerlin_es) April 14, 2022

Què vol dir "ser atès", segons Consum?

Una treballadora de l'establiment que la multinacional francesaté al polígon dels Trullols deva riure's d'una clienta que a l'hora de pagar, va demanar si, segons ha denunciat l'afectada, Dolors Masats, al seu compte. A banda d'aquest fet, segons ha explicat Masats a, els responsables de l'establiment tampoc, tal i com van demanar, i es van limitar a fer-li omplir un full comercial de suggeriments / queixes d'ús intern i sense facilitar-li'n còpia.Segons va explicar l'afectada a la seva piulada, quan va anar a pagar va demanar a la caixera si podia respondre-li en català, i li va dir que "no". Quan va preguntar-li "per què no?", la caixera li va etzibar que ", i que deixés passar al següent client", entre més rialles."El problema no és tant que es negués a respondre'm en català, sinóque va tenir cap a mi", explica Masats al diari. En aquest àmbit, la clienta ha estat conscient després de fer la piulada que "la normativa sobre l'atenció en català als comerços només obliga al dependent a entendre el català i no a parlar-lo, malgrat que jo entenc que el ser atès en català que inclou l'article 128-1.1 de la, hauria de significar que la interacció amb l'empleat de l'establiment ha de ser totalment en català, si més no, lingüísticament vol dir això".Encara més greu que aquest fet, i en aquest cas sí que, "és que un cop passat aquest episodi vaig demanar uni altres treballadors de l'establiment em van portar a una banda i em van oferir omplir unde suggeriments / queixes d'ús intern". Els establimentsa tenir a disposició dels clients fulls oficials de reclamació que poden ser exigits en una inspecció, i de la que se n'ha de donar còpia al client que efectua la queixa.En aquest cas, l'única còpia del full que li van fer omplir va ser una fotografia que va fer amb el seu telèfon mòbil, i el compromís de donar-li una. "Compromís que, perquè ja fa tres dies que ha passat i ningú no m'ha contactat", explica Masats."Més enllà de la obligació legal d'atendre'm o no atendre'm en la meva llengua, aquest fet demostra", raona la manresana. "Quan un establiment comercial, que es deu als clients, no té cap interès d'atendre'ls en la seva llengua, és que estan molt segurs que no seran penalitzats", conclou. Masats no descarta portar el cas de discriminació lingüística a la, i la falta de fulls de reclamació aLeroy Merlin va respondre la piulada de Dolors Masats a Twitter disculpant-se per aquest fet. Leroy Merlin, però,Segons l'Article 128-1 de drets lingüístics de les persones consumidores de la Llei del Codi de consum de Catalunya en el seu apartat primer, les persones consumidores tenen dret a "a ésser ateses".En una revisió posterior d'aquest punt, però, l'va aclarir que "l'expressió 'ser atès' significa l'obligació d'entendre, almenys, qualsevol persona consumidora que s'expressi en les dues llengües,".

