Polèmica amb el govern de Tarragona per penjar una bandera republicana espanyola

Avui, 14 d'abril, 91 anys després, celebrem la proclamació de la #SegonaRepublica i continuem renovant els anhels de llibertat i justícia. pic.twitter.com/Hz1S1ko71f — Junts Per Tarragona (@JuntsPerTGN) April 14, 2022

Em sap greu però aquesta bandera no em representa! — Jordi Sendra 🎗 (@jordisendra) April 14, 2022

A Tarragona, el 14 d'abril de 1931, és va penjar, al balcó, la bandera estelada. Va cosir-la la Paquita Canyagueral, que em va acompanyar al 1999 quant ERC va tornat a l'Ajuntament. El que heu fet avui, honorant la II República espanyola, és un insult a totes aquelles persones. — Xavier Almagro (@XavierAlmagro) April 15, 2022

Els meus dos avis, de Palma de Mallorca i Santurce, van voler donar la vida a la batalla de l’Ebre per aquella Republica, només faltaria que no els recordes. — Dídac Nadal Abad 🎗️ (@didacnadal) April 15, 2022

Tarragona avui. N’ hi ha més de celebracions pel nostre país? pic.twitter.com/5aWpGCyJjH — Josep Lluís Alay (@josepalay) April 14, 2022

Aquesta bandera no em representa. Canvi de colors, de titulars, de moltes coses, algunes de bones, cert, però la mateixa gàbia per les ambicions del poble de Catalunya. De #República, la #catalana. #independència. pic.twitter.com/iv6SwfFM5j — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 14, 2022

La commemoració del Dia dels valors republicans ahir a l'Ajuntament deha desfermat una polèmica a l'espai polític sobiranista. El govern municipal, integrat peri la, ha rebut tota mena de crítiques a les xarxes socials pel fet que a la façana principal del consistori s'hi pengés laEl blanc de les queixes ha estat dirigit especialment a Junts per Tarragona per una piulada on s'hi pot veure la bandera. Des de la separació de l'espai de Junts i del, alguns grups municipals del partit avan quedar en terra de ningú i en el cas de Tarragona cap dels tres regidors forma part de cap formació política en l'actualitat. Fins i tot el PDECat i Junts han emès diferents declaracions desmarcant-se de l'acció tant de, com de, com d'Tot i així, en aquesta polèmica ha destacat la intervenció d'actors polítics tant de la ciutat com del país. És el cas de, que deia a través del seu compte personal que "em sap greu, però aquesta bandera no em representa". El també ex-regidorassenyala que "a Tarragona, el 14 d'abril de 1931, és va penjar, al balcó, la bandera estelada. Va cosir-la la Paquita Canyagueral, que em va acompanyar al 1999 quant ERC va tornat a l'Ajuntament. El que heu fet avui, honorant la II República espanyola, és un insult a totes aquelles persones". A les crítiques ha respost el mateix portaveu de JxTgn, Dídac Nadal: "Els meus dos avis, de Palma i Santurtzi, van voler donar la vida a laper aquella República, només faltaria que no els recordés".Més enllà de Tarragona, la polèmica també ha tingut ressò des de persones lligades a la política nacional:, director de l'Oficina de Carles Puigdemont, adjuntava la fotografia de JxTgn per comentar en to irònic: "Tarragona avui. N'hi ha més de celebracions pel nostre país?". I poca estona després de la piulada de JxTgnapuntava: "Aquesta bandera no em representa. Canvi de colors, de titulars, de moltes coses, algunes de bones, cert, però la mateixa gàbia per les ambicions del poble de Catalunya".

