Indignació entre els socis del Barça per la «humiliació» a la graderia del Camp Nou

El club diu que prendrà "mesures" per evitar situacions com aquesta

Laporta: "És una vergonya, no es pot tornar a repetir"

Elde dijous a la nit passarà a la història. No pel resultat -el Barça va caure eliminat i no disputarà la semifinal de l'Europa League-, que demostra que l'equip ha de continuar treballant en la reconstrucció que ha iniciati el seu, sinó pel que es va viure a la graderia abans, durant i després del partit. Desenes de milers d'van ocupar l'estadi, de tal manera que en bona part de la nit semblava que el Barça jugués a casa. La situació va provocar una onada d'indignació entre els aficionats blaugrana que van assistir a l'estadi a donar suport a l'equip i també entre aquells que no hi van poder anar perquè no tenen carnet o entrada. La llista d'espera per accedir a un seient a l'estadi és llarga.Molts socis van qualificar els fets d'ahir, més enllà d'alertar delque suposa tenir grups d'aficionats de l'equip rival barrejats amb l'afició local. En alguns punts de l'estadi va haver-hi tensió, insults i retrets creuats. Els aficionats alemanys van agrupar-se en diferents punts del camp, sovint drets, fet que dificultava la visió a les persones de darrere. Alhora, van ocupar les rampes d'accés a les localitats, cosa que no es pot fer per raons de seguretat. Els càntics a favor de l'Eintracht van ser constants durant el partit i van rebre la resposta dels socis del Barça. La indignació va ser tal que la, ubicada al gol nord, va abandonar l'estadi durant els deu primers minuts de la primera part.Aquesta va ser la reacció d'alguns socis, en declaracions a Esport 3, a l'acabar el partit:Des de la prèvia del partit ja tot semblava indicar el que més tard es veuria a la graderia. Milers d'aficionats alemanys van concentrar-se en diversos punts de Barcelona per anar junts cap a l'estadi i quan faltava mitja hora per començar el partit les samarretes blanques de l'Eintracht eren majoria a la graderia. A través de les xarxes, diversos aficionats culers van explicar les males experiències viscudes durant el partit. La periodista, de Catalunya Ràdio, va haver de marxar de l'estadi, on havia anat amb els seus fills, "per seguretat". "No hi havia ningú de seguretat per enlloc, han desistit abans de començar el partit en veure que no estaven preparats per aquella situació", apuntava ahir a través de Twitter.No és la primera vegada que el camp s'omple d'aficionats rivals. Ja va passar contra ela la primera volta o al darrer partit d'Europa League contra el. El club va anunciar ahir que obria una investigació per saber com ha pogut passar que els aficionats alemanys hagin pogut accedir a tantes entrades i per què els aficionats del Barça no han assistit al Camp Nou en un partit cabdal per als interessos del club. Alguns simpatitzants indignats ja demanaven ahir deixar sense abonament aquells socis que no van assistir a l'estadi o que van fer negoci amb la seva localitat. En tot cas, per què poden passar coses com aquesta? Hi ha diversos motius.Un d'ells és l'excedència a la qual es van acollirAixò vol dir que més d'una quarta part dels seients de l'estadi poden ser ocupats per una persona que compra entrada, i que, per tant, pot ser aficionat al Barça, però també a l'equip rival que visita el Camp Nou. L'octubre passat, el club va permetre recuperar el seient, però es desconeix quantes persones amb abonament s'hi van acollir. En el partit d'ahir, els socis també podien fer el seient lliure, tot i que sense recuperar part dels diners de l'entrada com passava abans d'aquesta temporada. Si a tot això s'hi suma les vacances de Setmana Santa, que l'Europa League no desperta tant interès entre part dels socis, i una afició organitzada i motivada com la de l'Eintracth, deixa força definida la imatge d'ahir al Camp Nou.Un Camp Nou ple demés pendents de fer-se la selfie quan hi ha un corner o un penal, i de comprar frankfurts i crispetes enmig del partit, és habitual. Ahir, però, es va fer més evident que mai perquè, a més de turistes, els aficionats alemanys eren de l'equip rival i estaven ben organitzats per fer càntics i silenciar l'afició blaugrana. La indignació va ser tal que el president del Barça,, va sortir al final del partit per donar explicacions. El president, visiblement molest, va dir que havia estat "una vergonya" el que havia passat a la graderia i va anunciar que el club investigarà els fets. "Ja tenim una idea de què pot haver passat", va dir en declaracions a Barça TV. El president va dir també que es prendran mesures perquè això no es torni a repetir mai més.Al vestuari, la imatge del Camp Nou també, que ho van comentar abans d'arrencar el partit. El centralva admetre perplexitat per la situació, i Xavi també va lamentar -tot i que va remarcar que no era excusa- que coses així puguin passar. Les hores posteriors al partit deixen la sensació que els fets viscuts a l'estadi en aquests quarts de final de l'Europa League serviran perquè canviïn coses. Si més no, així ho han exigit alguns socis, que reclamen més duresa amb l'aficionat que no assisteix al camp per animar l'equip i que la llista d'espera -accedir a una localitat és molt complicat- es desbloquegi. Sigui com sigui, al Barça li queden vuit partits per acabar la temporada i ha deixat escapar el títol que tenia més a prop.

