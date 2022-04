Què diu la premsa esportiva després del que es va viure a la graderia del Camp Nou?

Elva quedar fora de l'després de no poder superar l', però la derrota no va ser tan greu com el que es va viure a la graderia. Desenes de, desplaçats a Barcelona aprofitant la festa de Setmana Santa, van ocupar l'estadi fent que, en bona part del partit, el Barça tingués la sensació que jugava fora de casa.La indignació dels socis culers que eren al camp es va fer evident ja abans del partit per uns fets que no són nous: ja fa temps que la graderia del Camp Nou s'omple de turistes, no sempre culers, i aquesta temporada ha passat en altres ocasions que aficionats de l'equip rival compren entrades arreu de l'estadi, més enllà de la zona habilitada. En la nit d'ahir, però, més deper tot el camp van fer evident el problema.A l'acabar el partit, el president del Barça,, va reconèixer la "vergonya" que ha suposat això pel club i va assegurar que es prendran mesures per evitar que torni a passar mai més. Entre els aficionats també es va fer evident la indignació, tant per la gestió que ha fet el club de les entrades com pel fet que molts socis amb seient hagin optat per no anar a l'estadi en un partit crucial pels interessos del Barça.Com és lògic, las'ha fet ressò del que va passar ahir a Barcelona. Més enllà del resultat, que deixa el Barça fora del títol que més possibilitats tenia de guanyar -la Lliga, malgrat l'optimisme de Laporta, és pràcticament impossible-, els principals diaris esportius editats a Catalunya i Madrid assenyalen també la polèmica per la presència multitudinària d'aficionats de l'Eintracht a la graderia. Consulteu aquí les portades:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor