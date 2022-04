Un Barça fosc diu adeu a l'Europa League en una festa alemanya al Camp Nou

Els'ha acomiadat de l'de la pitjor manera possible. Els dehan disputat un partit molt gris en què han caigut golejats (2-3) en unque s'ha convertit en una festa dels milers d'aficionats de l'que s'han desplaçat - i també han col·lapsat - fins a la capital catalana.El partit, a banda de la presència massiva d'alemanys a les grades, ja ha començat de la pitjor manera. Al minut 4, una agafada d'dins l'àrea ha acabat amb un gol de penal de Kostic que ha donat l'avantatge a l'Eintracht. Malgrat el domini blaugrana -amb poques ocasions clares per empatar-, un autèntic golàs des de fora de l'àrea deal minut 37 ha donat el segon gol d'avantatge als visitants, amb el qual s'ha anat a la mitja part.I la segona part no ha canviat el guió. Mentre els blaugranes intentaven entrar al partit, un nou gol deal minut 67 ha dictat la sentència final a l'. Ja amb res a perdre, els blaugranes han posat tot el potencial atacant sobre el terreny de joc, però res ha servit per aconseguir la remuntada més enllà de dos gols a última hora dei de, de penal.Així doncs, els de Xavi tanquen la seva participació en la segona competició europea de la forma més decebedora (3-4 en el global de l'eliminatòria). Guanyar l'Europa League no era un somni -tothom és conscient al club que la posició que cal aspirar cada any a la- però tampoc se n'amagava ningú que un títol és un títol, i que podia ser el primer de molts del tècnic blaugrana. De moment, però, la nova etapa al Barça -també a la presidència- haurà d'esperar per celebrar el primer

