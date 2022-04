Per què hi ha tants aficionats de l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou?

i els'han omplert d'aficionats de l'per veure el partit d'contra el. Això ha donat lloc a escenes insòlites, com el centre de la capital catalana col·lapsada de seguidors de l'equip alemany, o un temple blaugrana que ha xiulat els jugadors dequan han trepitjat la gespa. Però, per què hi ha tants aficionats d'un equip rival a l'estadi del Barça?Un dels motius, i no és el primer cop en l'actual temporada que passa, és l'a la qual es van acollir. Això vol dir que més d'una quarta part dels seients de l'estadi poden ser ocupats per una persona que compra entrada, i que, per tant, pot ser aficionat al Barça, però també a l'equip rival que visita el Camp Nou. L'octubre passat, el club va permetre recuperar el seient, però es desconeix quantes persones amb abonament s'hi van acollir.Un altre dels canvis que ha aplicat la junta dearran de la situació de pandèmia és la suspensió del. Aquesta eina implicava que si un soci no podia assistir a un partit, posava el seu seient a la venda i, si era comprat, un percentatge del benefici anava destinat a ell, i l'altra part al club. Ara, qui no pugui anar al camp el pot o bé deixar, o bé intentar vendre per vies que no són legals.Què vol dir això? Que l'pot ser venut a un conegut a un desconegut sense que el club en sigui conscient. Cal recordar que lade carnet no és legal ni en l'àmbit del club -l'abonament és intransferible-, ni en l'àmbit general, i pot comportar. Ara bé, si algú s'apropa al Camp Nou minuts abans d'un partit, segur que podrà veure que s'ofereixen carnets per entrar a l'estadi.Més enllà de la política ded'entrades que promulga el club, hi ha, evidentment, un altre factor que explica les imatges d'aquest dijous. L'afició de l'Eintracht de Frankfurt és una de les més grans d'i aquesta eliminatòria és gairebé històrica per al club. Només en el partit d'anada més devan sol·licitar l'entrada al camp, en un recinte on només hi ha seients per 51.500 aficionats. Tot plegat ha donat lloc a un Camp Nou tenyit de blanc -irònicament, ja que és el color de la primera equipació del conjunt alemany-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor