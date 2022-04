Una dona greu i tres ferits menys greus en un accident múltiple a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar

Elha informat d’un, aquest dijous a les 10:40 hores del matí , a l’en el punt quilomètric 303, a l’Ametlla de Mar. Hi haen l'accident que s'ha produït per un encalç entre tres vehicles, és a dir per una topada posterior.Entre els ferits, hi ha una dona greu traslladada a l'hospital Joan XXIII de, un home menys greu tralladat al mateix centre, un home ferit menys greu a l'Hospital Verge de la Cinta dei un ferit lleu a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Dues persones més han estat donades d'alta in-situ, en el mateix lloc dels fets.Fins al lloc dels fets s’han desplaçat quatre unitats deli un helicòpter medicalitzat. L'AP-7, a més a més, ha restat tallada a l'Ametlla de Mar en direcció sud, ambdurant una hora. En aquests moments la circulació ja ha estat restablerta.

