Milers d'aficionats de l'Eintracht de Frankfurt s'apoderen del centre de Barcelona

Els seguidors de l'Eintracht de Frankfurt comencen a abandonar el centre de Barcelona amb càntics



📹 @lluisgirona https://t.co/nT3VykzJx7 pic.twitter.com/O0c9v3s05K — NacióDigital (@naciodigital) April 14, 2022

Milers d'aficionats de l's'han apoderat del centre dedurant aquest dijous, hores abans de l'enfrontament contra elen els quarts de final de l', la tornada dels quals es juga al. S'han concentrat principalment ai la, on no s'han produït més aldarulls que les afectacions en el trànsit.El centre de la capital catalana s'ha tenyit de-d'aquest color és la primera samarreta de l'equip alemany-, en una invasió sense precedents. De fet, les previsions situaven enels desplaçats fins a Barcelona, malgrat que el club de Frankfurt només compta ambpels seus aficionats per accedir al temple blaugrana.Ara bé, els bitllets pelsentre les dues ciutats estan esgotats des de fa dies, i amb lesque han arribat des del centre de Barcelona, és molt previsible que la xifra d'alemanys al temple blaugrana sigui molt més gran. Cal recordar que molts d'ells poden haver comprat les entrades a través dels canals de venda que posa a disposició el club blaugrana.

