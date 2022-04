L'espardenya catalana, a punt de ser un bé protegit a tota Europa

Ja és quasi una realitat. L'podria ser, a partir del 2024, una Europa. Laes planteja blindar la seva autenticitat amb un marc regulador que protegeixi lade productes icònics locals, els vinculi a uno de producció i garanteixi el dret dels consumidors a poderun. Aquest document no serà només aplicable a les espardenyes, s'hi acolliran totes lesque siguin, com ara el cristall de Murano, la porcellana de Llemotges o la ceràmica de Llorca.La qualitat i el lloc de naixement de les espardenyes ja és conegut arreu, ara el que es blindarà és la seva. Actualment, hi ha fins aque protegeixen els seus productes nacionals a escala estatal, entre els quals s'hi troba Espanya. El marc regulador el que farà serà crear una tot Europa, que funcionarà com quan es designa una D.O (denominació d'origen) dels vins, per exemple.Aquesta proposta, si s'aprova, satisfarà els desitjos de nombroses associacions d'artesania i líders regionals, que reclamen aquesta mesura des de fa temps. És el cas, per exemple, del president de Castella La Manxa,, que demanava un sistema per protegir la propietat intel·lectual de determinats productes tradicionals, com en el seu cas serien els ganivets d'Albacete. En una de les seves últimes visites a Europa, va dir que "algú pot pensar que establir una protecció per a produccions industrials i artesanes pot significar una ruptura del mercat, però és el contrari:", tal com recollia l'agència EFE.Si la iniciativa prospera, ara és en mans de l'i els socis europeus,. S'hi podran acollir tots aquells productors que acreditin les característiques geogràfiques, reputacionals i de qualitat que protegeixen els productes. Un cop ho hagin fet, hauran dei posteriorment a l'Oficina Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ().

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor