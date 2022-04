L'estafa de moda aquesta Setmana Santa: vigila bé si reps això

Ésestrella per aquesta, tal com alerta el portal reclamador.es. El mitjà escollit per als delinqüents és l'app de Bizum, que cada vegada més s'està convertint en una diana de fraus per la immediatesa i senzillesa que proporciona el sistema a l'hora de fer pagaments.El sistema d'estafa que s'ha detectat recentment -i que va clarament a l'alça- és molt senzill. L'app ofereix dues opcions. Una -l'habitual- és la de. Però n'hi ha una altra que s'utilitza perÉs a dir, l'usuari pot reclamar la quantitat que vulgui a un altre. Llavors li arriba un missatge a aquest que, si l'accepta, realitza el pagament de la quantitat demandada.Així és com funciona l'estafa, doncs. Els lladres proliferen especialment enon es fan passar per compradors i convencen les víctimes perquè els cobrin a través de Bizum. Després, en lloc d'enviar el pagament, envien una sol·licitud de pagament. Així, quan la víctima no s'hi fixa,Gràcies a la immediatesa i rapidesa que proporciona el sistema, i la confiança que la societat ha agafat amb el telèfon mòbil, en un minutsense gairebé adonar-nos-en.​​​

