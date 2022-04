Les millors ciutats d'Europa on viatjar, segons l'opinió de mig milió de turistes

El prestigiós web de viatges "" realitza anualment unaenquè pregunta a més de mig milió de turistes de 182 països quines són les seves destinacions preferides on viatjar. Entre més de 400 destinacions, en surten 20 que protagonitzen el rànquing i que repassem a continuació.Qui encapçala la llista, i, per tant, és reconeguda com la millor ciutat per viatjar aquest 2022, és, a. Destaca per la seva gastronomia, la seva cultura i la seva naturalesa. En segon lloc, una mica més a prop de, hi ha, que segons els turistes enquestats, és interessant per les platges, el sol, el golf i la gastronomia.Els cinc primers llocs els tanquen(França),(Bulgària) i(Bèlgica). En el cas de la ciutat francesa es defineix com un lloc familiar de cultura, mentre que de l'indret búlgar es posa l'èmfasi en l'arquitectura i el vi, i la destinació belga es presenta com un lloc per viatjar amb amics o en parella.Els quinze següents llocs del rànquing de les millors destinacions per viatjar a Europa el tanquen(Romania),(Regne Unit),(Països Baixos),(Finlàndia),(Turquía),(Itàlia),(República Txeca),(Itàlia),(Alemanya),(Grècia),(Irlanda),(Àustria),(Suïssa),(Àustria) i(Grècia).

