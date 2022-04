S'amplia el servei de metro fins a les 2:00 aquest dijous i Diumenge Sant

Dijous, 14 d’abril (vigília de festiu): el servei de metro acabarà a les 2 de la matinada, quan normalment ho fa a les 24:00 hores

el servei de metro acabarà a les 2 de la matinada, quan normalment ho fa a les 24:00 hores Divendres, 15 d’abril: el servei de metro acaba a les 2 de la matinada, com és habitual

el servei de metro acaba a les 2 de la matinada, com és habitual Dissabte, 16 d’abril: hi haurà el servei continu habitual, de 5 del matí i tota la nit

hi haurà el servei continu habitual, de 5 del matí i tota la nit Diumenge, 17 d’abril (vigília de festiu): el servei de metro finalitza a les 2 de la matinada, normalment ho fa només fins a les 24:00 hores

el servei de metro finalitza a les 2 de la matinada, normalment ho fa només fins a les 24:00 hores Dilluns, 18 d’abril: el servei de metro acaba a les 24.00 hores, com és habitual

El servei de Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona () ha fet públic aquest dijous que amplia els horaris dels seus combois de metro d'aquesta Setmana Santa, que seran els següents:I és que la previsió de turistes és bona. S'espera una Setmana Santa com les d'abans. Elspreveuen unai es posen com a repte tornar a atraure els turistes internacionals.En el primer trimestre del 2022, un estudi de la consultora CBRE ja ens ensenyava com elsde Barcelona, superant els nivells previs a la pandèmia. No obstant això, els preus segueixen força per sota dels de 2019 i encara hi ha dependència del turisme de proximitat.

