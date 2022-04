Arxivada la denúncia pels presumptes abusos a La Salle Montcada

Lahaque va obrir, a mitjans de febrer , per presumptesque hauria comès, el mateix que, i que va exercir la docència al centre entre el 1987 i 1996.Ha tancat el cas, perquè, tal com han assenyalat fonts del ministeri públic a Europa Press., seguint el seu protocol, d'aquests fets, després que diversos alumnes denunciessin els suposats abusos en publicacions a El Periódico i elDiario.es.Unque es va identificar entre els anys 1995 i 1997 de La Salle Montcada van avisar, en un comunicat, que. Eren estudiants d'aquesta frare denunciat per l'escriptor i van carregar contra el centre educatiu vallesà.Precisament, el, que va iniciar la investigació arran de la denúncia de Palomas, va procedir de la mateixa manera que la Fiscalia de Sabadell per la denúncia que va presentar pels. Una història que té l'origen en un entrevista al gener a la cadena SER, en la qual el premi Nadal del 2018 va relatar les seves vivències.

