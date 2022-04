En llibertat la propietària del bar que es va incendiar a Barcelona

Moments esgarrifants incendi a Barcelona entre carrer valencia i avinguda roma. Explosió i molta flama i fum. Espero que tothom estigui bé…. Molt de vent i propagació ràpida. Bombers treballant-hi ja @324cat pic.twitter.com/7uoimnnFX0 — Robert Diez (@robertdiezjr) April 12, 2022

La propietària deldeque es va incendiar aquest dimecres ha quedat en llibertat després que elsli hagin retirat la custòdia policial, segons ha avançat betevé. La dona continua ingressada a l', tot i que no es tem per la seva vida.Citant fonts policials, el mateix mitjà explica que la policia catalana no té cap indici que la dona hagi estat l'autora del foc, tot i que a hores d'ara no es descarta cap hipòtesi. Per resultat de l'incendi, quatre persones van quedar ferides en el lloc dels fets,. No es tem per la vida de cap d'elles, que han estat traslladades a centres hospitalaris.Aquestgeneravaalsi per això el districte i la Guàrdia Urbana l’havien, però s’havien trobat que ja estava tancat quan van arribar. La presidenta de la comunitat de veïns, Liliana Garcia, va assegurar a RAC1 queSegons l'Ajuntament, amb les dades que tenia la"res podia fer preveure un incident d'aquesta gravetat" i que la policia local feia seguiment del bar des de l'1 d'abril, quan veïns es van queixar per molèsties. El cos de seguretat va activar el servei d'inspecció que va culminar amb la decisió, el 8 d'abril, de precintar-lo per motius de. Tot i això, aquell dia es van trobar el bar tancat i no el van poderEls fets van passar abans de les quatre de la matinada d'aquest dimecres per causes que els Mossos d’Esquadra encara estan. Els veïns van alertar a les 3.50 hores d’una explosió amb boles de foc que va provocar petits focs en altres pisos i a la façana de l’edifici. Va caldreper l’explosió i els diversos conats d’incendi que ha provocat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor