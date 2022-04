La Fiscalia investiga la superilla de l'Eixample de Barcelona

Barcelona

Per MontseVR el 14 d'abril de 2022 a les 15:45 0 0

Aquesta barbaritat que l'Ajuntament està fen no té cap sentit. Només hi ha un, fer mal a les persones que tinguin un vehicle. La ciutat de Barcelona, és la que es. No hi ha més, mar, muntanya, municipis. No té més espai. El fet de tallar carrers principals només ocasionará greuges molts grans. Després el que no es pot entendre aquesta fòbia d'ajardinar els carrers quan la part que ja té Barcelona està deixada. Un altre tema, les persones que viuen en aquests carrers ja poden acomiadar-se de la pau dels caps de setmana, sinó que vindrà un m un munt de persones, a treure aquesta tranquil·litat de cap de setmana. Barcelona no és Paris, que hi ha moltes alternatives. Volen fer la ciutat plaimobil.