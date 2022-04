Barcelona Activa ofereix sessions a joves menors de 30 anys per trobar feina

Com funcionarà? Qui hi pot participar?

L'agència de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona,i en situació d'atur, amb l'objectiu d'orientar-les i acompanyar-les en la recerca d'oportunitats laborals, segons ha explicat en un comunicat aquest dijous.Les sessions es duran a terme per tècnics experts en assessoraments i en format presencial a l'equipament, i també a espais de joves de la ciutat, com el de Fontana i Les Basses. S'oferiran recursos personalitzats, participació en programes vigents i futurs de Barcelona Activa o altres entitats i organitzacions, i es donaran a conèixer els diferents marketplaces que cada any es desenvolupen a la ciutat, i que connecten empreses amb candidats dels perfils que es demanen.En cada grup hi participaran un màxim de 15 joves que es troben en un moment de transició entre el sistema educatiu i laboral, i que posaran en comú les seves experiències amb tècnics experts en orientació laboral per detectar itineraris per inserir-se en el mercat de treball. Els joves són un dels col·lectiusi hi volen dedicar un pla específic de suport, ja que, segons els indicadors, arriben a ser exclosos de moltes ofertes de treball per manca d'experiència o de titulacions.L'índex d'atur juvenil a la ciutat, i arriba al 22%, malgrat que el 2022 la xifra de desocupats amb menys de 30 a la ciutat s'ha reduït en un 50% respecte a l'any anterior; actualment hi ha 7.663 joves sense feina a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor