Per què no hauries de demanar begudes amb una rodanxa de llimona?

Comença a fer bon temps, són vacances de Setmana Santa i les terrasses s'omplen de gent que vol prendre alguna cosa. Abans que una cervesa o un combinat, hi ha qui prefereix demanar-se un refresc o una beguda, acompanyant-la d', per donar-li encara més bon gust.fins a acabar-la, és molt millor deixar de demanar aquesta mena de copes amb la llimona. Encara que la fruita, com a tal, tingui moltes propietats beneficioses pel cos humà, com la vitamina C o els antioxidants, sense una bona cura de l'aliment pot ser molt perjudicial per a la salut.Una periodista de la cadena nord-americana ABC News,, va analitzar di va agafar mostres de les superfícies en les quals normalment els clients entren en contacte de manera permanent. Un cop les va recopilar les va entregar al professor de microbiologia i doctor en la matèria, Philip M. Tierno, perquè les analitzés. Acompanyats de l'equip del seu departament,la meitat dels aliments contenien rastres de deixalles humanes.Les llimones se solen guardar en espais al descobert, moltes vegades ja tallats per la meitat, en rodanxes o a trossos. Se'ls manipula amb les mans, considerant que la seva capa externa, més gruixuda i rugosa, fa d'impermeable. I no és així. Menys encara quan es fan rodanxes amb la pell inclosa. L'estudi sorgia d'una enquesta prèvia en què es van analitzar 76 llimones de les cuines de 21 restaurants diferents:, que provoca diverses infeccions. Una manca de cura en la preservació dels aliments pot provocar problemes de salut.

