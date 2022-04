La Guàrdia Civil desarticula la logística del narcotràfic a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Operació MAIUS

Operació DRIFT

La Guàrdia Civil, en les denominades operacions MAIUS i DRIFT, ha desarticulatdedicades ali lesque facilitaven els serveis i la logística necessaris perquè unes altres introduïssinper laTotes dues investigacions van començar l'any passat 2021, quan els agents de la Guàrdia Civil van sospitar d'un possible desplaçament del tràfic d'haixixfins a les costes catalanes. El cos policial va iniciar totes dues operacions per a obtenir més informació en tota la demarcació de Tarragona, i especialment, alha permès desarticular una organització criminal assentada al Delta de l'Ebre dedicada a facilitar a altres organitzacions les narcollanxes, amb tasques pròpies d'una empresa de serveis i logística, facilitant les accions que altres organitzacions necessitaven per a introduir haixix a la costa de Tarragona i l'Ebre. Aquests serveis eren requerits per organitzacions establertes a Portugal, Galícia, Andalusia, Extremadura i Catalunya.L'organització proporcionava les narcollanxes que eren botades en la desembocadura de l'Ebre,i proporcionant el combustible, els queviures, l'emmagatzematge i l'allotjament de les tripulacions. Fins i tot oferien un servei de seguretat per a no ser detectats per cossos policials durant les gestions preparatòries o les mateixes partides.L'operació MAIUS, ha permès detenir a Tarragona i Algesires a 19 persones, entre ells els responsables de l'organització a Tarragona, actualment a la presó per aquests fets. També, s'han intervingut cinc narcollanxes valorades en 900.000 euros i una partida d'haixix de 2275 quilos valorat en quatre milions i mig d'euros. Aquesta operació va finalitzar el passat 30 de març.ha permés detindre al considerat com el major responsable del tràfic d'haixix a Catalunya durant l'últim any. El detingut i la seua organització tenien la capacitat d'introduir haixix a Espanya i enviar posteriorment la droga a altres països europeus.L'organització adquiria les seues embarcacions a Galícia i Portugal. Després de transportar-les fins a Catalunya, les preparaven en un “narcotaller” propi situat a. A més, disposaven d'un mecànic nàutic especialista en aquest tipus d'embarcacions que s'encarregava de preparar les narcollanxes per a arribar al nord d'Àfrica.Les embarcacions transportaven droga per a la pròpia organització, així com per altres que pagaven els seus serveis. Durant la investigació s'han pogut avortar quatre partides d'haixix, dues a, una ai un altra a. Durant la investigació de les dues operacions s'han produït coincidències amb altres investigacions de Policia Nacional i Vigilància Duanera, que han sigut degudament coordinades a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO).L'operació DRIFT, ha conclòs aquest dimarts amb les detencions a Alacant, Tarragona, Barcelona, Múrcia i Balears de 30 persones i 2 més França. Així mateix s'han intervingut 5 narcollanxes valorades en 900.000 euros i més de 5.700 kg d'haixix, amb un valor que supera els 19 milions d'euros i s'ha pogut esclarir l'autoria d'altres descarregues d'haixix pròximes a les quatre tones, que es van realitzar anteriorment ai aTotes dues operacions han sigut dirigides i desenvolupades de manera simultània per la Comandància de Tarragona i el OCON-SUD, amb col·laboració d'Unitats de Policia Judicial d'altres comandàncies i de la Zona de Barcelona, CRAIN, ARS, UHEL i altres unitats del cos de la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor