Ucraïna afirma haver mort uns 20.000 soldats russos des de l'inici de la guerra

El govern de Volodímir Zelenski ha xifrat en 19.900 soldats russos morts des de l'inici de la invasió del país. No han especificat si per causa directa de les seves forces armades o per altres qüestions. Això sí, els líders militars ucraïnesos753 tancs, 1.968 vehicles blindats, 366 sistemes d'artilleria, 160 avions i 144 helicòpters a través d'un comunicat a Facebook. A més, afirmen haver destruït set vaixells i 76 tancs de combustible.Les autoritats ucraïneses matisen que les dades estan en actualització permanent perquè "el càlcul és complicat per l'alta intensitat de les hostilitats".la ciutat més castigada per les forces invasores de Rússia. El Kremlin ha volgut contraposar les dades ucraïneses explicant que ja han destruït "més de 800 instal·lacions militars d'Ucraïna".El portaveu del Ministeri de Defensa rus,ha dit que l'aviació russa també ha destruït dos llocs de comandament, dues posicions de sistemes de coets de llançament múltiple, una bateria d'artilleria, sis dipòsits de míssils i 48 ubicacions on es concentrava equip militar ucraïnès.235 avions i helicòpters ucraïnesos, 2.179 tancs i altres vehicles blindats, 248 llançacoets múltiples i 2.088 vehicles militars especials, segons ha recollit l'agència de notícies russa Interfax.El vaixell de guerra insígnia de la flota russa al mar Negra ha patit una explosió que ha provocat danys molt greus en la seva infraestructura. Així ho ha explicat el mateix ministeri de Defensa de Rússia, que ha assegurat que la tripulació del creuer Moskva, de fins a 510 persones, ha estat evacuada per la detonació. Des de Moscou han assegurat que un incendi ha provocat la deflagració. Per la seva banda,ucraïnesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor