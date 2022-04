Aragonès demana «inspirar-se» en l'aposta republicana del 14 d'abril per «fer avançar» Catalunya

Elha decidit que commemorarà cada 14 d'abril amb un acte institucional . I la celebració de l'efemèride de la proclamació de laprotagonitzada perl'any 1931 s'ha estrenat aquest dijous al Palau de la Generalitat. Amb el president,, i la consellera de Justícia,, l'executiu ha fet efectiva la reivindicació republicana, un acte d'afirmació amb connotacions polítiques. Aragonès ha demanat al conjunt de la ciutadania, i particularment a l'independentisme, "" en l'aposta republicana del 14 d'abril per "" Catalunya. En el seu discurs, ha afirmat que el projecte de la República és la "" de futur per al país.El president de la Generalitat, que ha iniciat la seva intervenció amb un "molt bon dia de la República catalana", ha definit l'al·locució de Macià com un "" que responia a la "voluntat popular". Fruit del resultat electoral dels comicis del 12 d'abril del 1931, l'eufòria democràtica es va traduir en una "" -ha rememorat Aragonès-, paraules que ha manllevat de-conseller d'Economia i Treball en l'executiu de Macià-, just abans de fer paral·lelismes amb l'actual realitat catalana. "", ha verbalitzat el dirigent republicà.Aragonès ha volgut extreure lliçons de la jornada històrica del 14 d'abril. Ha expressat que, més enllà dels "grans avenços democràtics, cívics i socials de la República" i de la reivindicació de "la recuperació de les institucions republicanes", els fets de la plaça de Sant Jaume "posen en valor la, lai lacom a pilars" de les societats que persegueixen la "". "", ha reblat el president de la Generalitat, que ha fet referències al compromís feminista, la lluita contra l'emergència climàtica, i el progrés econòmic i social.Al seu torn, la consellera de Justícia ha posat èmfasi en el fet que el discurs de Macià, que va acompanyar la proclamació, anava més enllà de les fronteres catalanes. "com un estat del món i compromès amb la pau", ha afirmat Ciuró, que ha recordat que els catalans no han "perdut" la "". "Com més avancem és quan partim deli la, ha afegit la consellera, que ha instat la ciutadania a actualitzar la defensa dels seus drets polítics, socials i també lingüístics.L'any passat es van complirde Macià des del balcó de la Plaça Sant Jaume. El director del Memorial Democràtic,, i la historiadorahan aportat context històric a l'acte, en què s'ha projectat les paraules de Macià d'aquell 14 d'abril del 1931, amb imatges de l'arxiu de la Filmoteca de Catalunya. Villatoro i Morales han subratllat l'etapa d'"" que es van obrir amb aquell exercici d'afirmació republicana. "La llibertat i la democràcia es percebien consubstancials a la realitat de Catalunya", ha verbalitzat Morales.

