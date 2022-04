L'assegurança agrària catalana, l'embolicat pla per millorar les cobertures als pagesos

Lesde principis d’abril han afectat desenes dedede Catalunya i han deixat el pla de Lleida en una de les pitjors situacions dels darrers quaranta anys en època primaveral.Els sindicats calculen que lesa Ponent seran al voltant de 500 milions d’euros i que uns 40.000no podran treballar en la campanya d’estiu.estima que es perdran 502.400 tones de fruita dolça i 15.500 tones d’ametlla, i reclama a les administracions diferents mesures com araper als productors, actualitzar l'assegurança per gelada o bonificacions fiscals.Paralel·lament, una trentena de tècnics de l’assegurança agràriatreballen des de finals de la setmana passada per avaluar els danys provocats per les gelades. Els tècnics visiten explotacions agrícoles del, afectades en un moment en què la producció es trobava en diferents fases de floració, quallat i creixement del fruit. L'entitat estima en unsd'euros les indemnitzacions que haurà d'abonar a Catalunya, i en uns 150 milions per al conjunt de l'Estat.En aquest context, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha posat sobre la taula una idea que, des del seu punt de vista, donaria una major seguretat als agricultors: una assegurança pròpia de Catalunya.Des de la conselleria s’assegura a aquest diari que una mutualitat de país faria possible una major cobertura als pagesos catalans i reduiria les inseguretats que actualment tenen amb Agroseguro: “Els agricultors paguen molt i no saben si l’assegurança els pot cobrir en algunes afectacions. Per fer-ho, però, s’ha de ser valent”, explica Jordà, que lamenta que les companyies actuals no s’adapten ni al canvi climàtic ni a les zones concretes. El departament ha creat unaper començar a analitzar la creació d’aquesta assegurança de país, un pla que s’aborda en comprovar “les importants disfuncions” de les empreses d’assegurances i peritatges.En aquest tema, el coordinador nacional d’, explica que la creació d’una mutualitat catalana està curulla de complexitats ateses les diferents característiques dels cultius catalans i les necessitats de superar els problemes de les actuals asseguradores.

