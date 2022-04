La pertorbadora sèrie documental de Netflix de només 2 capítols que triomfa a la plataforma

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El món de la televisió pot amagar veritables monstres, ocults al públic durant dècades. Però cap d'aquests monstres s'aproxima a l'estrella mediàtica, del Regne Unit. Una nova sèrie documental del gènere true crime que exposa una de les històries més pertorbadores de la indústria televisiva britànica de tot el segle XX.va conquerir un país amb la seva excentricitat i filantropia, per amagar una faceta profundament fosca, criminal i depredadora.Després d'una vida d'èxit, amb ja una avançada edat i en ple segle XXI, al presentador, filantrop i magnat li van començar a ploure lesDe fet, és considerat com un dels pitjors delinqüents sexuals del Regne Unit: pederàstia, necrofília, abusos i violacions. El documental no es talla en res: parla amb testimonis, membres de la crítica, coneguts i persones que van ser properes al presentador.És una història de terror que explica els abusos, violacions i actes pertorbadors d'un dels membres més importants de la història de laUna persona que va aconseguir aproximar-se a personalitats tan notòries com elsVa arribar a aconseguir fins a 20 milions d'espectadors durant el seu programa, un dels formats més simples: el públic -sobretot nens- escrivien al programa, demanant els seus desitjos.Això amagava tota una vida plena de monstruositats que es van començar a destapar el 2014 i ara s'han plasmat en un documental.

