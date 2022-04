Millie Bobby Brown ataca la premsa per sexualitzar-la des que era menor: «És fastigós»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

tenia només 12 anys quan es va donar a conèixer com a Eleven a la sèrie Stranger Things.va catapultar la seva carrera, però amb l'arribada de la fama la intèrpret també ha hagut de fer front a comentaris desagradables sobre el seu aspecte físic, les seves relacions o la seva vestimenta des que era una adolescent. Brown, que ha arribat a la majoria d'edat, no s'ha espantat per abordar tots aquests judicis sobre la seva persona per part de la premsa. En una entrevista concedida al podcast Guilty Feminist , l'actriu va carregar contra la premsa per sexualitzar-la abans i després de fer 18 anys. "Qualsevol jove de 18 anys està bregant amb ser un adult, tenir relacions, amistats, ser estimat i intentar encaixar. És massa, i estàs tractant de trobar-te a tu mateix. L'única diferència és que, òbviament, ho estic fent a la vista del públic, de manera que pot ser realment aclaparador", va confessar."Definitivament,s, he notat una diferència entre la manera com les persones actuen i la manera com la premsa i les xarxes socials han reaccionat a la meva majoria edat", va lamentar.És una molt bona representació del que està passant al món i com se sexualitza les joves. He estat bregant amb això, però també he estat bregant amb això des de sempre", va sentenciar l'artista. Com a exemple,a una entrega de premis. "Vaig pensar 'Déu meu, és això realment del que estem parlant?' Hauríem d'estar parlant de les persones increïbles que hi eren, en el lliurament de premis", va afirmar al podcast, escandalitzada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor