Eudald Espluga: «És perversa la idea que hem de ser feliços a la feina i ens hi hem d'implicar»

"Foucault ja va explicar que el neoliberalisme no és només estructura econòmica, sinó una narrativa que fa que ens tractem a nosaltres mateixos com una petita empresa"

Eudald Espluga, amb un exemplar del seu llibre. Foto: Adrià Costa

"Amazon Web Services és l'empresa que gestiona totes les dades d'e-commerce de gairebé tots els negocis del món; General Motors s'ha reinventat com a companyia de plataforma"

Espluga, en un moment de l'entrevista. Foto: Adrià Costa

"Pensar que no hi ha alternativa és el que desmobilitza", diu Espluga. Foto: Adrià Costa

"És important que els discursos crítics, com el que jo intento fer, escapin al discurs que no hi ha alternativa"

"Emmirallar-nos en un passat millor de manera nostàlgica és molt perillós", diu l'autor. Foto: Adrià Costa

"Necessitem narratives progressistes que no ens portin a la nostàlgia, que no sigui la ultradreta qui rendibilitzi la crisi"

(Girona, 1990) és un pensador jove que es rebel·la contra les interpretacions generacionals als problemes estructurals. El seu darrer llibre, No seas tú mismo (Paidós), generarà debat i el converteix en un referent dels corrents crítics envers el nou. És llicenciat en Filosofia, té un màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona, i també és periodista.Espluga no ha fet un assaig sobre la problemàtica i la fatiga delssinó sobre lessocials i econòmiques que s'estan produint i que la celeritat amb què es produeixen dificulta a vegades la seva anàlisi. Acaba de ser designat per formar part d'una comissió interdisciplinària impulsada per la vicepresidenta espanyolaper estudiar la relació entre lesi la, una de les moltes realitats fins ara amagades.- Quan vaig enfocar el tema del llibre, que és la fatiga contemporània, vaig veure que el debat estava molt enfocat en la generació més jove, sobre la que moltes vegades es barregen conceptes. Es parla de millennials en general, però es posa al mateix sac la generació Z, que aplega nois més joves. Tot es posa dins del sac de millennials i se'ls penja totes aquestes etiquetes i moltes més, de generació fràgil i d'egoistes. Al final, és una manera de no buscar les causes estructurals, polítiques, econòmiques que causen aquesta fatiga, que és el que intento fer al llibre. En lloc d'això, s'intenten atribuir a un tret generacional, com si parléssim d'uns joves que tenen menys voluntat i resistència.- Parlar de generacions en un món com l'actual, completament globalitzat, té menys sentit que quan es feia, posem per cas, de la generació del 27. Sempre poso l'exemple d'El joc del calamar, una sèrie feta a Corea, distribuïda per una plataforma com Netflix a tot el món, que consumeixen simultàniament des dels més petits als més grans. Ja no existeix aquesta estructura generacional que fa que veiem el món d'una determinada manera.- En el fons, sí. Em baso en autors com Mark Fischer i Michel Foucault, un dels primers teòrics d'aquest neoliberalisme i que explica una cosa molt interessant: que el neoliberalisme no l'hem d'entendre només com una transformació d'estructures institucionals i econòmiques, com són les deslocalitzacions o les privatitzacions, sinó també com una narrativa dels subjectes que fa que ens tractem a nosaltres mateixos com una petita empresa. Com si fóssim una petita start-up forçada a millorar les nostres qualitats i competir. Ara es parla molt del concepte d'empleabilitat, fins i tot quan estem a l'atur. Constantment hem d'invertir en nosaltres.- Hem interioritzat que nosaltres som la nostra pròpia empresa. Quan es parla d'aquesta fatiga per referir-se a l'augment de depressions, quadres d'ansietat o de suïcidis, tot aquest malestar es tracta com un problema mèdic individual. El que cal és canviar l'estructura que fa que no es respectin les hores de la jornada laboral o que et puguin contactar fora d'horaris. És perversa aquesta responsabilització, que ha conquerit la subjectivitat del treballador, aquesta idea que hem de ser feliços en la feina, ens hem d'implicar i que tota la nostra vida passi per la feina.- Perquè té molta importància perquè permet parametritzar-ho tot i que tots els aspectes de la nostra vida estiguin gestionats al mil·límetre. Això té a veure amb la societat del cansament i aquest imperatiu de productivitat al qual estem subjectes. Aquestes plataformes no les hem de pensar com unes xarxes socials que són una forma d'entreteniment. Rebutjo molt la metàfora de l'addicció. Per mi, no és un tema de responsabilitat individual i que passem massa hores connectats, sinó d'una transformació social que fa que tot estigui gestionat a través d'empreses de plataforma. Amazon Web Services és l'empresa que gestiona totes les dades d'e-commerce de gairebé tots els comerços del món. Això li dona una competitivitat enorme.- El mateix pot passar amb General Motors, que la tenim com una empresa símbol de la industrialització i que s'ha reinventat com una companyia de plataforma que bàsicament el que fa són motors d'avió. S'han convertit en els millors del mercat perquè són capaços de recollir dades sobre el funcionament del motor i de l'avió. Hem de pensar en la materialitat d'aquest capitalisme, des dels llocs d'on s'extreuen els materials per fer els telèfons i el cablejat. Són mines amb unes condicions d'explotació terribles. Es pot parlar de la producció dels mateixos dispositius, on l'empresa més coneguda, Foxconn, a la qual recorren Apple i Microsoft, és una companyia taiwanesa que ho té deslocalitzat, té treballadors pràcticament esclavitzats. Ha tingut molts problemes perquè fins i tot hi ha hagut suïcidis de protesta a les fàbriques. Cal deixar de pensar en aquestes plataformes com si fossin una cosa etèria. Darrere d'elles hi ha una transformació del model productiu de la nostra societat.- Una de les coses que destaco en el llibre és que quan parlo de capitalisme de plataforma, hi ha una part material molt important. Ho podem veure quan parlem de les cadenes de distribució d'Amazon. Són grans magatzems que necessiten naus enormes, amb grans servidors que gasten molta energia i hi ha molta gent treballant. Pensem en Airbnb, com el fet que fomenti un turisme determinat en el centre de la ciutat provoca gentrificació i increment dels lloguers. O pensem en les cuines o els supermercats fantasma que funcionen a partir d'aplicacions com Gorillas. No són aplicacions immaterials perdudes en el món 2.0, no, transformen les nostres ciutats i les nostres vides.- Es parla d'un postfordisme per definir com hem passat d'un treball mecànic a un altre que demana creativitat. He parlat de fordisme creatiu per explicar la meva pròpia experiència en nous mitjans digitals com PlayGround, on fèiem feina com si estiguéssim en una cadena de muntatge, però se'ns demanava la màxima creativitat. És un concepte que servia per desmuntar cert mite sobre que el treball ja s'ha fet immaterial, tot passa pel núvol, ja no requereix esforç físic ni d'extracció de materials. Sembla com en el postfordisme la feina seria estar en un despatx imaginant coses i passant-ho a internet.- En part, sí, des del coneixement de com es viuen personalment aquestes etiquetes. Vaig estar treballant a la revista digital PlayGround, adreçada a joves i que va tenir un recorregut potent perquè tenia milions de seguidors, amb públic també a Amèrica Llatina. Una de les coses estranyes que vam viure va ser quan es va acomiadar un 80% de la plantilla i la revista va quedar tan sols com agència de publicitat, i com molts mitjans que cobrien la notícia en feien certa burla pel fet de ser un mitjà jove, millennial i que parlava de feminisme i ecologia. Donaven un enfocament molt diferent a si estiguessin parlant d'un ERO en una fàbrica, com si no fóssim una empresa seriosa. Això sí que va ser una cosa experiencial. Si bé crec que l'etiqueta generacional no serveix per explicar el món, sí que té efectes performatius. El fet que a tu et percebin com a millennial sí que té efectes.- Pensar que no hi ha alternativa és el que desmobilitza. Hi ha aquella frase tan coneguda que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, que en el context de la crisi climàtica té tot el sentit. Tots podem veure pel·lícules i sèries de com acabarà el món, però, en canvi, no tenim referents utòpics o no utòpics de formes d'organització de la societat diferents. És important que els discursos crítics, com el que jo intento fer, escapin al discurs que no hi ha alternativa. Com és el cas d'aquest autor tan conegut, Byung-Chul Han, que ha publicat molts llibres, que fa un diagnòstic, però no ofereix alternatives. Crec que hi ha noves respostes.- Hi ha moviments com el de la Gran Renúncia, als Estats Units, amb molta gent jove que ha començat a deixar la feina després de la pandèmia quan el govern federal va aprovar unes ajudes de sous mínims per a les persones més precàries. Unes persones que, malgrat treballar, eren pobres. La seva precarietat era tan gran que quan van rebre aquest sou mínim, es van poder permetre deixar la feina. Hem vist imatges que s'han fet virals de Burger King que han hagut de tancar perquè no tenien cap treballador. Això està passant als EUA, està passant a la Xina amb el moviment Tang Ping, que significa estar ajagut. Joves que rebutgen aquest mantra d'una vida exitosa, formar una família, etcètera. I hi ha exemples d'organitzacions socials, ho hem vist aquí amb el sindicat de llogaters i que té a veure amb l'actuació de plataformes com Airnb a les ciutats. Hi ha noves formes d'organització col·lectiva que en lloc de dir-te que ets un fracassat, assenyalen problemes estructurals per donar respostes polítiques.- Tinc l'esperança en aquests moviments més genèrics. Per exemple, els xinesos de Tang Ping han redactat un manifest ara traduït a l'anglès que fan un esforç discursiu entorn la precarietat. També hi ha iniciatives per reivindicar que s'abordi la relació entre les condicions laborals i la salut mental. Precisament s'ha creat una comissió d'experts organitzada pel ministeri de Treball per investigar els efectes de la precarització en la salut mental. Per això s'ha convocat un equip interdisciplinari d'experts. Ja hi ha un debat obert sobre com poden avançar els estats de benestar cap a un model de renda bàsica universal on tothom tingui accés als serveis bàsics.- Crec que davant d'aquesta situació de precarietat estructural i de la sensació que no hi ha futur, és important veure amb quina narrativa s'enfoca. Voler trencar amb el debat generacional té a veure amb voler evitar lectures reaccionàries. És el relat que els nostres pares vivien millor, podien pagar una hipoteca, formar una família, a més heteroformativa, podien tenir fills abans dels 30 anys, tenir cotxe... En el discurs de l'extrema dreta batega la idea de tornar als temps en què l'estat era fort, en què els treballadors eren d'aquí, no venien de fora a treure'ns el treball. Emmirallar-nos en un passat millor de manera nostàlgica és molt perillós.- No pontificaré sobre la guerra d'Ucraïna, però sí que s'afegeix a la idea que les persones joves han viscut en una situació de crisi perpètua des que són majors d'edat. Jo vaig néixer el 1990 i vaig fer els divuit anys el 2008, amb l'esclat de la crisi econòmica. Després sembla que se surt de la recessió i ve una pandèmia. I en acabat conflueix amb una guerra estructural, que té efectes clars sobre l'energia. Però al final, el vessant energètic parla d'un problema més gran, que és un context d'emergència climàtica. La guerra s'ajunta en un marc de crisi perpètua.- No ho sé. Això seria fer política ficció. En el cas que la guerra generés una crisi molt més profunda que la que va provocar el coronavirus, pot fer repensar la funció de la cosa pública i fins i tot de les ciutats. Amb la pandèmia hem vist replantejar el sentit dels carrers. Sabem que necessitem més espais on respirar, on passejar. Si la crisi energètica s'agreuja, caldrà replantejar uns sistemes de renda mínima, de regulació de preus dels lloguers. Crec que pot portar a canvis polítics i és important que tinguem narratives progressistes i que no ens portin a la nostàlgia. Que no sigui la ultradreta qui pugui rendibilitzar aquesta crisi.

