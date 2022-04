previsió meteorològica

Pel cap de setmana predominarà l'ambient assolellat. La temperatura pujarà fins dissabte i l'ambient serà suau i agradable al centre del dia. Tots els detalls al següent vídeo: pic.twitter.com/dA2ncRirqi — Meteocat (@meteocat) April 13, 2022

Aquest cap de setmana el temps es presenta molt més tranquil que no pas el que hem tingut dimarts i dimecres. Eltornarà a fer acte de presència ja des d’aquest dijous i lesaniran pujant de manera progressiva fins arribar al seu pic el dissabte, quan el mercuri podria arribar als 28 graus en alguns punts del país.Aivui la temperatura diürna pujarà de forma clara arreu, tot i que hi haurà intervals de núvols, sobretot cap al litoral i prelitoral. El sol anirà guanyant protagonisme al llarg del dia. A la tarda podria caure algun ruixat aïllat a laDivendres continuarà la, amb núvols alts i prims que no donaran cap precipitació. Els termòmetres oscil·laran entre els 20 i 25 graus al migdia.La dinàmica continuarà de cara a dissabte. Dia assolellat, amb temperatures altres que tocaran sostre i sense pluja. Centre del dia molt agradable, fins i tot calorós, amb pics de 27-28 graus a lesDiumenge la temperatura recularà una mica, però es mantindrà el sol.continuarà la mateixa dinàmica: sol però temperatures a la baixa, encara molt suaus.

