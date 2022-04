L'exfutbolista Freddy Rincón mor als 55 anys

# MásViral | En cámara de seguridad quedó grabado el momento del impacto del vehículo de Freddy Rincón contra un bus de MIO en Cali. El accidente ocurrió porque el exjugador aparentemente se habría pasado un semáforo en rojo. pic.twitter.com/36ftCUxCFh — red+ noticias (@RedMasNoticias) April 11, 2022

, que va jugar en equips com el Corinthians i el Reial Madrid,, després de patir un accident de trànsit el dilluns passat a Cali.Segons informacions locals, el sinistre va tenir lloc la matinada d’aquest dilluns, en un carrer proper a l’estadi Pascual Guerrero, quan el vehicle en el que anava Rincónde transport públic. Sembla que el cotxe s’hauria passat un semàfor en vermell.Rincón, els seus tres acompanyants i el conductor de l’autobús van resultar ferits i van ser traslladats a la clínica Imbanaco de Cali. L’exjugador va arribar al centre hospitalari enRincón va jugaramb la selecció colombiana com a volant ofensiu: Itàlia (1990), Estats Units (1994) i França (1998). Era un dels jugadors més emblemàtics de tota la història de la selecció de Colòmbia, amb qui va marcar un total de 17 gols.El club més important de la seva trajectòria va ser el, on va jugar 21 partits. La seva actuació a la lliga espanyola no va ser massa destacada. Sí que va triomfar a les lligues colombiana, brasilera i italiana, on se’l recorda per la seva velocitat i el seu olfacte golejador.

