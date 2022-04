El nom d'Almeida surt en converses de WhatsApp sobre les comissions per les mascaretes a Madrid

Altres notícies que et poden interessar

Converses deincorporades a la causa queles presumptes comissions fraudulentes que els empresarisMedina van cobrar per diferents contractes de material sanitari de l'Ajuntament de Madrid al principi de la pandèmia esmentaven el cognom de l'alcalde,Segons publiquen La Vanguardia i El País, Luceño negociava els contractes amb una alt càrrec del consistori madrileny,, i en una de les converses aquesta li diu al primer "mira a veure si està tot correcte amb els contractes", a la qual cosa ell contesta "perfecte. Gràcies. Ja m'ha dit en Luís (Medina) que li va trucar Almeida".En una altra conversa Collado adverteix que part del material que arriba -pel qual se sospita que els dos comissionistes van cobrar fins a cinc milions d'euros- ési està molt per sobre del. "Per Déu, digues-me alguna cosa, ens han estafat segur", comenta a Luceño la coordinadora general de Pressupostos i Recursos Humans de l'Àrea de Govern d'Hisenda i Personal de l'Ajuntament de Madrid. "No", replica ell.Segons El País, Luceño va assegurar a Collado que faria gestions peramb el fabricant i que retornés més de quatre milions d'euros. Els diners van tornar als comptes del consistori, però els investigadors sospiten que, en realitat, el que va fer va serque ell i Medina s'haurien endut per aquest contracte en concret mentre seguien negociant els altres.Segons la investigació judicial, els dos comissionistes es van posar en contacte amb l'Ajuntament madrileny a l'inici de la pandèmia per oferir material sanitari a través d'un cosí de l'alcalde,. Van aconseguir contractes per valor de 15 milions d'euros amb 5 milions de comissions per a ells dos. La causa que investiga el jutgearran de la querella de la Fiscalia Anticorrupció atribueix als dos comissionistes els delictes d'​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor