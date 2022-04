Mor l'exdiputat català del PP que va filtrar els papers de Bárcenas

L'exdiputat català delque va filtrar els "papers de Bárcenas",, ha mort aquest dimecres a l'edat de 73 anys. Advocat de professió i membre d'una de les grans famílies de la, ha perdut la vida per complicacions respiratòries després d'haver superat la, tal com ha avançat ElDiario.es a través de fonts de la família.Nascut ael 1948, des de finals dels anys setanta va viure a, on va exercir la seva àmplia trajectòria en el món de l'advocacia. En la seva etapa amb els populars, va fotocopiar els coneguts com a "papers de Bárcenas", que li va cedir l'extresorer del partit,, i el febrer del 2013 els va filtrar a través del diari El País.En la seva trajectòria com a polític, Trías va ser diputat peral. La seva etapa a la cambra espanyola, però, va ser força breu: entre el 1996 i el 2000, durant la primera legislatura deal capdavant de l'executiu de l'Estat.També va ser col·laborador de la fundació, que presideix actualment el mateix expresident espanyol. La seva relació amb el partit va acabar arran de la publicació de lade la formació, fet que el va sotmetre a un "", segons ell mateix va relatar.

