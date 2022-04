Per què les mones porten ous, pollets, gallines i plomes?

La, aquell brioix coronat ambque cadaels petits i les petites de la casa es mengen amb tanta devoció. La història d'aquest dolç és antiga. Hi ha versions que situen el seuamb els romans, d'altres amb els celtes o laGrècia antiga, però una de les interpretacions més compartides és que la mona ja és citada amb aquest nom en el, quan elsla regalaven als seus amos per celebrar que lai els seus sacrificis quedaven enrere. Aleshores, li deien '', un nom que en àrab significa regal, desig.Avui, la mona, com l'entenem nosaltres, només la mengem a. També al, però en aquests llocs han mantingut la forma original, arrodonida i amb un ou dur al mig. També hi ha indrets on trobem que el brioix tradicional no és dolç, sinó que va acompanyat de productes salats com la llonganissa o d'altres. A mesura que han anat passant els anys, la mona i els seus complements han anat evolucionat i, ara, ja van ben bé a gust del consumidor. No obstant, el que no hi pot faltar sónAixò es deu al fet que lava fer-se seu el costum de regalar una mona i per als cristians els ous, la gallina i tot el relacionat amb aquest animal es vincula amb la. L'ou és un símbol de vida, de fecundació i de creació. L'ou representa la resurrecció en quasi totes les cultures. Així, en la cristiana, l'simbolitza la. Amb el temps, s'hi han anat afegint pollets i plomes -elements que surten dels ous- com a elements decoratius.Elmana que el padrí o la padrina regali al fillol o a la fillola la mona el Diumenge de Pasqua -o Pasqua Florida- per a menjar-la el dilluns i que aquesta tingui. El, l'edat aproximada en què els nens i nenes fan la comunió.L'evolució també ha fet que, actualment, aquests dolços siguin com un full en blanc per a molts pastissers i passtiseres per a abocar-hi la seva creativitat. Els veiem de tots els colors i formes i, mani el que mani la tradició, ja fa anys que els nens i nenes demanen mones decorades amb casetes, porteries i. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquest any els temes més sol·licitats sónA altres llocs d', els ous també són l'element cabdal de la Pasqua. Als països anglosaxons, per exemple, no mengen mona, però tenen per costum-de xocolata o no- perquè els trobi la canalla.

