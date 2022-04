No embarguen els comptes d'un comissionista de les mascaretes a Madrid per no tenir ni 250 euros

Altres notícies que et poden interessar

El jutgeno ha pogut per ara procedir a l'embargament dels comptes bancaris de, un dels comissionistes per la venta de mascaretes a l'Ajuntament de Madrid, perquè no compta amb més de 250 euros. Per això, l'instructor ha traslladat el fiscal i els advocats personats en el procediment perquè proposin altres mesures econòmiques.Pel que sembla, Medina no compta amb elsque va comprar amb part del milió d'euros que va cobrar en comissions per participar en una operació de compravenda de mascaretes. Precisament aquests diners els va fer servir per comprar, segons la Fiscalia, un, anomenat "Fira" i pel qual va pagar 325.515 euros. A més, va destinar 200.000 euros en la compra de bons bancaris.Tot plegat s'emmarca en la querella de la Fiscalia Anticorrupció contra els empresarisper cobraren inflar el preu de la compra de material sanitari en els pitjors moments de la pandèmia. El preu final va ser de 10,8 milions d'euros, pagats per l'Ajuntament de Madrid després de signar tres contractes amb l'Empresa de. La querella es presenta per delictes d'agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals.El cas té l'origen al 20 de març del 2020, quan l'va subscriure un conveni amb l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid SA pel qual aquesta es comprometia a garantir el subministrament de material sanitari i de seguretat per al personal del Consistori, organismes autònoms i empreses dependents. El cas esquitxa l'alcalde de Madrid,, per l'amistat d'un familiar seu amb Medina.​​​​​​

