L'Estat construirà un quart carril de 50 quilòmetres a l'AP-7

El Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana construirà un(Baix Penedès)(Baix Llobregat). La previsió és licitar aquest any els diversos projectes que comportarà aquesta obra, que el govern espanyol estima que costarà més deHo ha anunciat aquest dimecres el secretari general d'Infraestructures,que ha subratllat la necessitat d'ampliar l'autopista després de l'alliberament dels peatges i el conseqüent increment de trànsit. En una visita a Vilafranca, Flores també ha anunciat que l'Estat haAra estudiarà enllaçar la B-40 amb l'A-2 i l'AP-7 amb un vial prop de Martorell.Flores ha recordat que cada dia passen 100.000 vehicles per l'AP-7 en el tram que hi ha entre el Vendrell i el Papiol. La xifra és quasi, i un 50% més si s'analitza només el trànsit de camions. Aquest increment de vehicles, ha recalcat, ha comportat nombrosos incidents i accidents que han generat moments de col·lapse de la via. El Ministeri ho vol resoldre amb la construcció d'un quart carril."Tenir la possibilitat d'apartar un vehicle avariat o accidentat si disposes d'un carril més,", ha subratllat Flores, que ha avisat que l'autopista té el risc de situar-se en un nivell alt de col·lapse durant els propers anys si no s'hi actua en breu. La previsió del Ministeri és obrir "imminentment" els concursos per licitar els diversos projectes constructius en què es dividirà aquest quart carril per sentit, d'unsFlores ha evitat concretar un calendari de treball, i ha assegurat queQuan s'iniciïn les obres, aquestes es podrien allargar gairebé dos anys, segons el secretari general. En paral·lel, el projecte de millora de l'AP-7 presentat aquest dimecres als alcaldes del Penedès també inclou una reforma de l'enllaç Vilafranca Centre. La intenció del Ministeri ésja que ara només es pot accedir a l'autopista des de Vilafranca en direcció Barcelona, però no cap a Tarragona.D'altra banda, Flores ha anunciat que el Ministeri dona per enterrada la possibilitat de fer passar el Quart Cinturó creuant bona part de l'Alt Penedès, com s'havia plantejat anys enrere. L'Estat es decanta ara per fer unconstruïnt un vial que passi per fora d'aquest últim municipi.Flores ha assenyalat que el quart carril de l'AP-7 fa que sigui menys necessari fer passar el Quart Cinturó per la plana penedesenca, alhora que ha destacat que la nova proposta evita malmetre el paisatge vitivinícola. Ara el Ministeri ha licitat perper analitzar quin és el millor traçat per aquest enllaç, "que es farà de forma consensuada amb els ajuntaments d'Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Martorell", ha garantit Flores.Que el Quart Cinturó ja no creui les vinyes penedesenques és un anunci que han aplaudit tant la Generalitat com els alcaldes de l'Alt Penedès. Des del Govern, el secretari general de Vicepresidència i Territori,ha celebrat que "s'eviti una ferida" al paisatge mentre ha ressaltat que la retirada del Quart Cinturó facilita l'aprovació del Pla Territorial Parcial (PTP), prevista els propers mesos. "", ha assegurat.Al seu torn, el delegat del Govern, David Alquézar, ha recordat que la proposta inicial de la B-40 havia estat refusada pel territori "perquè". Alquézar ha insistit que "replantejar el traçat era molt necessari" perquè "permetrà preservar el valor enoturístic del Penedès".En la mateixa línia, el president del Consell Comarcal,ha recordat que fins ara hi havia dues propostes "que generaven molta por". La primera creuava Sant Llorenç d'Hortons i Sant Sadurní, mentre la segona "travessava tot el Penedès per la meitat". Lluch ha qualificat l'anunci de Flores com "un dia històric" perquè, ha assegurat, es preserva l'economia vinculada al vi i al cava, però també el valor paisatgístic. Lluch ha agraït la perseverança de les entitats que fins ara s'han oposat al pas del Quart Cinturó pel Penedès.

