El fiscal del Tribunal de Comptes rebaixa de 9 a 3,4 milions la reclamació per l'1-O i l'acció exterior

Laha rebaixatd'euros la suposada responsabilitat comptable contra els 35 ex-alts càrrecs de la Generalitat per l'organització de l'1-O i de l'acció exterior dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont.El ministeri públic ha presentat la seva demanda i justifica la rebaixa perquè se cenyeix estrictament als fets provats en la sentència del Suprem o constatats i atribuïbles a persones en concret,on es va defensar el dret a l'autodeterminació. La demanda consta de 130 folis i s'agrupa en més de 29 conceptes comptables procedents de la sentència del Suprem i de la investigació sobre l'acció exterior.La demanda postula la responsabilitat comptable dels exconsellers condemnats pel Suprem per malversació:. Se'ls considera responsables solidaris de les despeses d'acord amb el criteri fixat en la sentència del Suprem. La demanda no es dirigeix ​​contra els exconsellers absolts de malversació:La demanda inclou també els exconsellers a l'exili que, seguint el criteri de la sentència de l'alt tribunal, van posar els seus departaments al servei "d'actes nuclears d'execució": el de Cultura,, i el de Salut,. Respecte d'aquests consellers no hi ha pronunciament, ja que no han estat enjudiciats, però sí que hi ha un camí marcat per la sentència del TS.L'exconsellera d'Educacióno consta que participés a través del seu departament, per la qual cosa no es formula cap demanda contra ella. A l'expresidentse li imputa a la demanda en atenció a la seva condició de responsable màxim de la Generalitat. A l'exconsellera d'Agriculturano se li imputa un delicte de malversació, perquè està pendent de judici davant del(TSJC). No es formula cap demanda contra ella de moment.D'altra banda, no es formula cap demanda contra les interventores de laque sí que figuraven en la primera acta de liquidació el tribunal perquè, segons els informes dels pèrits interventors que auxilien la fiscalia del Tribunal de Comptes, no queda acreditat que hagin fiscalitzat la despesa en alguna de les fases d'execució de la despesa pública.Pel que fa a l'exsecretari general de Vicepresidència, Economia i Hisendai a l'exdirectora de serveis del mateix departament i actual consellera de Cultura,, queden exclosos de la demanda, ja que malgrat estar inclosos a l'acta de liquidació provisional en relació amb les despeses del 'call center' habilitat al CTTI per recollir dades del referèndum, no s'inclou a la demanda, ja que no va ser objecte de condemna pel Suprem. És el cas també de, exdirector general de Patrimoni, a qui no se li exigeix ​​responsabilitat per l'exclusió de les despeses relatives ai al 'call center'.

