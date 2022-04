Junts presenta esmenes a la llei de l'audiovisual per obligar Netflix, Amazon o HBO a oferir contingut en català

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El grup parlamentari de Junts al Congrésper "blindar el català a les plataformes digitals", segons les mateixes declaracions de la diputada, qui ha presentat el text. La formació vol que les plataformes comestiguin obligades per llei a oferir la quota de català pactada entre ERC i el PSOE per als serveis de contingut en streaming, establerta en un 6%. Netflix, independentment del resultat del nou marc legislatiu espanyol, ha pactat amb el Govern de la Generalitat uns mínims de doblatge i subtitulació en català anual.A les seves esmenes, Junts proposa modificar la llei perquè estableixi que aquesta obligació "no només sigui per als prestadors de serveis de comunicació audiovisuals establerts a l'Estat espanyol, sinó també per aquells que presten o dirigeixen els seus serveis a les audiències de l'Estat",Segons Calvo, "la llei ha de garantir la presència de totes les llengües de l'Estat" a l'oferta audiovisual, "tal com diu la sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 5 de març del 2009". Des de Junts fan una crida a "fer un front comú en defensa del català, el gallec i l'euskera" perquè "tindrem més opció de salvar-les si sumem forces en defensa d'aquest patrimoni immaterial".Els postconvergents han explicat que les esmenes són el resultat de la feina conjunta de la. Des de Junts afirmen que "si el futur de la llengua passa per la seva presència a les plataformes de continguts audiovisuals, s'ha de ser tan exigents com ho són els altres països de la UE".A més, Junts vol que la nova llei audiovisual estableixi que l'aportació financera de les plataformes a la producció d'obra europea no sigui del mínim del 5% que estableix la llei, sinó que se situï en un 10%."La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE permet exigir aquesta contribució a totes les plataformes que tinguin com a destinatàries les audiències de l'Estat", sosté Calvo.

