Ucraïna proposa a Moscou intercanviar presos: un líder prorús per nens capturats per Rússia

Mariúpol, pràcticament al límit

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Ucraïna,, el cap del partit ucraïnès prorús Plataforma Opositora per la Vida,, per nenes i nens presoners de guerra. Zelenski ha explicat que Medvedchuk va ser atrapat fa 40 dies i ha considerat simbòlica la seva captura. El Kremlin ha volgut mostrar-se molt reticent davant la captura de Medvedchuk. El portaveu del govern rus,, ha incidit que el govern de Putin "esperarà per comprovar la veracitat de la fotografia davant el gran flux d'informacions falses que es donen aquests dies", segons apunta l'agència russa TASS.El líder prorús, aliat del president rus, Vladimir Putin, estava sota arrest domiciliari des de fa més d'un any, acusat de traïció. Tot i això, a finals de febrer, poc després de la invasió russa d'Ucraïna, es va anunciar que havia escapat, segons la premsa ucraïnesa. Lcontra Medvedchuk i altres polítics prorussos, inclosa la seva dona, en el marc d'una investigació sobre el finançament del terrorisme. Kíev va informar llavors que tots els béns d'aquests opositors estan subjectes a sancions durant un període de tres anys.El Ministeri de Defensa de Rússia ha confirmat aquest dimecres quea la localitat de Mariúpol. "A la ciutat de Mariúpol (...) com a resultat de les reeixides accions ofensives de les Forces Armades russes i les unitats policials de la República Popular de Donetsk, 1.026 militars ucraïnesos (...) voluntàriament han deposat les armes i s'han rendit", ha indicat el portaveu, segons ha informat l'agència de notícies russa Interfax.Konashenkov ha precisat que entre els militars que s'han renditA més, 151 que estaven ferits han rebut primers auxilis al lloc i ja han estat traslladats a un hospital de Mariúpol per rebre tractament. A més, ha indicat que les forces russes han destruït 693 "objectius" ucraïnesos, dels quals 676 són "grups militars i equips, onze punts de gestió i cinc magatzems de manteniment".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor