Feijóo catapulta el PP i ja li disputa la victòria al PSOE, segons el CIS

La tria d'per liderar el PP en detriment deha disparat les opcions de victòria del seu partit. Així ho assenyala el baròmetre d'abril del, fet públic aquest dimecres, segons el qual els populars augmentarien el seu suport fins al 27,2% de vots, 6,4 punts més que el 2019. El PSOE, però, també pujaria lleugerament, del 28% al 30,3% i es mantindria en primera posició.Tot i això, el marge d'error de l'enquesta per als dos grans partits és d'1,5 punts, així que, tenint això en compte, la diferència entre tots dos en realitat podria ser ínfima, si s'agafa la pitjor expectativa per al PSOE i la franja alta de l'interval per al PP. En realitat, per tant, es podrien trobar. L'ascens dels populars, en tot cas, té lloc a costa de, que passaria del 6,8% dels últims comicis a tan sols un 2%, mentre que Vox escassament baixaria al 14,4%, set dècimes menys que el 2019 (una variació que entra a dins del marge d'error). Podem, en canvi, retrocedeix pràcticament el mateix que creix el PSOE, del 12,9% al 10,7%.Més enllà de les grans formacions estatals, Més País no canviaria massa el resultat, amb un 2,1% previst en aquest baròmetre, dues dècimes per sota que en les últimes eleccions. Quant als, ERC cauria del 3,6% estatal al 2,4% i Junts ho faria del 2,2% a l'1,2%, mentre que, per a la CUP, li preveu un 0,9% dels vots (el 2019 va obtenir un 1%). Tot i això, la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat per a aquestes formacions. El treball va tenir lloca tot l'Estat.A diferència del que passava amb Casado, les valoracions de Feijóo respecte Sánchez són positives, segons es desprèn de diverses de les preguntes del baròmetre., clarament per damunt del 9,5% que citava el seu predecessor en l'última enquesta com a potencial candidat. Encara per sota de Sánchez (22%), però és que hi ha un 4,4% que cita la presidenta de la Comunitat de Madrid,, l'única que apareix que no és líder estatal.Pel que fa a la valoració en una escala d'1 a 10, la ministra d'Unides Podemse situa al capdavant, amb un 5,5 de mitjana, però just per darrere hi ha Feijóo, amb un 5,2, superant clarament Sánchez (4,7). A prop del president espanyol es troba(4,5) i els pitjor valorats són(4) i(3,2). Pel que fa als nivells de confiança, escassament un 31,4% en té bastant o molta en Sánchez, mentre que un 38,6% n'hi té en Feijóo.El baròmetre del CIS també pregunta aquest cop per lai com s'hi hauria d'actuar. Hi ha accions que obtenen nivells d'acceptació quasi hegemònics, com l'ajuda humanitària al ucraïnesos (97%), l'acollida de refugiats (96%), la pressió internacional contra(93%) o la imposició de sancions contra Rússia (88%), mentre que d'altres també reben un suport molt majoritari, com l'a Ucraïna (70%) o la possible entrada d'aquest país a l'OTAN (77,1%). En canvi, només un 45% defensa quesi Rússia no es retira, malgrat que fa un mes hi havia una ajustada majoria favorable a aquesta opció

