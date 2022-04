Les 3 pel·lícules i sèries més polèmiques de Netflix del 2022

The Bubble

A través de mi ventana

Neymar: The Perfect Chaos

Cada setmana creix i creix amb l'arribada de noves sèries, pel·lícules i documentals, però encara que la plataforma compti amb desenes de milions de subscriptors arreu del planeta, les produccions poden caure en un pou de crítiques i ser assenyalades per ser nocives.Des de minisèries publicitàries per a retornar el bon nom d'un jugador de futbol o diverses pel·lícules que no han sabut ni trobar el to adequat d'uns mínims per ser acceptats per la críticaEl còmic, cineasta i directorés reconegut per ser un dels responsables de les grans pel·lícules d'humor més populars de principis del segle XXI. Ara bé, una dècada després -gairebé dues-, els seus gags, acudits i guions comencen a ser assenyalats com a controvertits o estancats en el passat. Netflix va decidir ignorar tot això i va contractar el responsable de films comper una sàtira sobre la pandèmia del coronavirus, una crítica a la societat actual i un reguitzell d'esquetxos que han quallat en un producte pràcticament repudiat pel públic i la crítica.Els productes adolescents funcionen moltíssim en el model de Netflix. No és d'extranyar, doncs, que A través de mi ventana fos una de les pel·lícules més vistes durant les setmanes posteriors a la seva estrena. Però les visualitzacions eren inversament proporcionals a la qualitat del film, que dista de ser un producte sòlid.Minisèrie completament publicitària de l'astre brasiler del futbol que actualment milita al PSG al costat de Leo Messi. Molt lluny de ser un documental estàndard, es dedica a explicardeixant enrere totes les polèmiques per agressions sexuals, relacions perilloses o els seus problemes amb els clubs en els quals ha militat. Ofereix moltes imatges exclusives i declaracions dels seus companys i amics, però res més enllà de ser un producte per enaltir-lo.

