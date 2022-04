El Zika, a una sola mutació de convertir-se en un virus molt més perillós

Una petita mutació del virus delpodria convertir-lo en molt. Aquesta és la conclusió dels investigadors de l'Institut d'Immunologia de La Jolla -a Califòrnia- i de la Universitat de Texas, que publica la revista Cell Reports.Segons l'estudi completat per aquest equip, el Zika "pot canviar el seu", de la mateixa manera que el dengue, perquè tots dos són d'ARN. De fet, aquests dos virus s'assemblen fins al punt que passar el dengue pot oferir protecció contra el Zika.de l'Institut d'Immunologia de la Jolla, avisa que "quan hi ha tants mosquits i tants hostes humans, aquests virusd'una banda a l'altra i evolucionen”.En l'estudi, els investigadors van recrear què passa quan el virus passa de mosquits a humans utilitzant ratolins, fet que els va portar a descobrir queque el virus experimenti un simple canvi d'aminoàcid que el permetria fer més còpies d'ell mateix i que les infeccions quallin amb més facilitat.Així, quan el Zika va passar de les cèl·lules dels mosquits als ratolins dins del laboratori, van haver-hi. Shresta explica que el virus arribava a un nivell d'evolució tan alt que "la immunitat creuada perja no era efectiva en els ratolins". L'expert alerta que "desafortunadament, si aquesta variant preval, és possible que tinguem els mateixos problemes en la vida real".Per a la majoria de persones, aquesta és una malaltia lleu, però sí que pot tenir conseqüències greus per als fetus. La infecció d'una mare durant l'embaràs pot provocar afectacions al nadó com ara la-tenir un cap extremadament petit- i

