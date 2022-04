Preocupació al Regne Unit per un augment de casos d'hepatitis aguda d'origen desconegut entre infants

Eldurant les últimes setmanes, segons el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (). L'organisme ha detallat a través d'un comunicat que el quadre clínic en tots els casos identificats éAquest element sol indicar icterícia, que diverses vegades ve previnguda per símptomes gastrointestinals com vòmits, en nens de fins a 16 anys.per determinar si hi ha casos similars en altres països".Des del país britànic. Diversos d'aquests pacients han evolucionat en una insuficiència hepàtica aguda i han requerit una hospitalització en centres especialitzats per a infants. Uns pocs infants han necessitat un transplantament de fetge. Des de l'ECDC es demana notificar als centres i instituts nacionals de Salut Pública dels països corresponents. En aquests casos, s'haurà descartat els casos d'hepatitits A i E.que han requerit ingrés hospitalari de nensDes de Gal·les no n'han notificat cap, però sí que han monitoritzat diversos des d'inicis del 2022 amb característiques similars. Irlanda del Nord no té cap cas notificat.en infants i no saben determinar si és només un fet concret que passa al Regne Unit o es poden arribar a notificar més casos en altres països.Els virus comuns que poden causar hepatitis (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E)Tampoc és clar si podria estar relacionat amb el coronavirus, ja que "alguns dels nens hospitalitzats a Anglaterra sí que han donat positiu a COVID-19 i altres a les d'adenovirus".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor