Detingut per atropellar la seva exparella a Calafell amb un menor al cotxe

Elsper presumptament atropellar una dona amb la qual havia tingut una relació sentimental a la plaça Pau Casals de Segur de Calafell (Tarragona). La policia catalana ha informat a l'agència Europa Press aquest dimecres que la dona va ser traslladada a un centre hospitalari del Vendrell i que ara per ara "no es tem per la seva vida".Després del suposat atropellament, la policia catalana informa que el conductor va fugir i va serA més, els Mossos han explicat que en el moment de l'atropellament, a dins del vehicle també hi havia un menor.

