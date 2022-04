Quant de temps es triga a llegir les condicions d'ús de les principals apps?

Els, com les xarxes socials o les plataformes de contingut en streaming, són fonamentals per a l'usuari per entendre quin "contracte" estableix amb les empreses i els seus serveis. La immensa majoria de persones no els llegeix mai: només els accepta i endavant.el 88% de la població espanyola els signa sense ni tan sols prestar-hi una mínima atenció.Tot i aquestes xifres, l'Organització de Consumidors i Usuaris revelava que gairebéi, per tant, és un tràmit que han de passar si volen fer servir les aplicacions, els serveis o les pàgines web. Ara, però,ha volgut demostrar "què passaria si volguéssim llegir tots els termes d'ús" de les principals apps.Han marcat unes condicions mínimes per a l'estudi:, el portal d'estadístiques alemany ha pogut desgranar quant de temps es triga a llegir tot el que et reclamen els principals serveis d'internet. El més imponentLa tecnològica fundada per Bill Gates i Paul Allen requereix llegir-se 15.260 paraules. La que menys és Instagram, que "només" requereix 9 minuts per a llegir totes les condicions d'ús.Spotify, una de les més utilitzades pel seu immens catàleg musical, requereix fins a 35 minuts per a 8.600 paraules. Al voltant de la mitja hora també se situen. Molta gent fa servirla principal plataforma per a lligar: doncs per saber quines condicions d'ús se signen es necessita 25 minuts. Les altres plataformes que analitza Statista són(23 minuts),(23 minuts),(18 minuts),(17 minuts),(14 minuts),(13 minuts) i(11 minuts).

