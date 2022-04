Les zones turístiques de Catalunya recuperen el pols per Setmana Santa

Ocupacions prepandèmiques a la Costa Brava

Il·lusió i optimisme els dies forts de Setmana Santa a la costa tarragonina

Una família arriba a un bungalou del càmping Miramar de Mont-roig del Camp. Foto: ACN

Ocupació del 90% a la demarcació de Lleida

Plena ocupació a les cases rurals de la Catalunya Central

Reserves de fins al 95% a la costa del Garraf mentre que al nord del Maresme cauen fins al 60%

La platja de Sitges. Foto: ACN

A Barcelona, el repte és atraure de nou els turistes estrangers

Una fideuà, en un restaurant de Salou. Foto: ACN

tornaran viure unamolt semblant a la d'abans de la pandèmia, amb previsions d'ocupació que s'acosten a les del 2019. Al Pirineu, el sector turístic encara aquests dies amb optimisme i ocupacions estimades del 90%, coincidint amb els darrers dies de la temporada d'esquí. També vorejarà el ple absolut la Costa Brava, mentre que a la costa central s'assolirà entre el 60% i el 90% d'ocupació, en funció de la zona; i a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre aspiren a arribar al 90%. Per la seva banda, les cases de turisme rural de les comarques centrals s'ompliran i a Barcelona ciutat hi haurà una ocupació al voltant del 80%, a l'espera de recuperar el turista internacional.La Setmana Santa d'aquest any contrastarà amb la del 2020, quan va coincidir amb, i amb la del 2021, quan encara hi havia algunes restriccions en la mobilitat, no es podia viatjar a altres comunitats com a conseqüència del tancament perimetral, no es permetien trobades amb persones de fora la bombolla de convivència i hi havia toc de queda nocturn, entre d'altres. Aquesta Setmana Santa, enguany en ple abril, farà que els turistes es reparteixin entre la muntanya, on encara es podrà esquiar; en cases rurals de l'interior i també a la costa a la recerca del bon temps.Els establiments delpreveuen tenir ocupacions mitjanes d'entre el 80 i el 85% durant els quatre dies de festa. Segons l'associació d'empresaris turístics del grup Costa Brava Centre, les xifres seran similars a les del 2019, abans que arribés la pandèmia. A més, l'entitat preveu que alguns establiments puntuals arribin al 100% d'ocupació durant aquests dies.Malgrat tot, asseguren que és difícil fer previsions perquè arran de la crisi sanitària s'ha consolidat encara més les reserves d'última hora, on laés un factor clau per garantir una bona ocupació.Sobre el tipus de públic, els empresaris asseguren que la gran majoria són, que es desplacen poques hores en cotxe. Això vol dir que gran part dels visitant al litoral del Baix Empordà provenen de Catalunya, tot i que també hi ha turistes francesos.El sector turístic de laafronta amb molta il·lusió i optimisme els dies forts de Setmana Santa. El gremi registra bones ocupacions i recupera les xifres prepandèmiques. En concret, els establiments hotelers tindran una ocupació del 80% i els càmpings del 85%. "Comencem a oblidar l'etapa Covid amb el retorn del client de proximitat que ens ha visitat en els dos darrers anys, però ara, amb més volum i també retorna el client internacional", assenyala Berta Cabré, presidenta de laA les Terres de l'Ebre, l'ocupació també fregarà gairebé el 100%. Segons l'es xifrarà en un 93% els dies festius, des de Dijous Sant a dissabte. Tot i que han patit algunes anul·lacions de darrera hora, el gremi celebra que s'hagin recuperat les ocupacions d'abans de l'esclat de la crisi sanitària.Els establiments de l'també penjaran pràcticament el cartell de complet. L'entitat, que agrupa 90 empreses, preveu superar el 95% d'ocupació. La seva presidenta, Pilar Miró, ha afirmat que les vacances de Setmana Santa és el període amb més afluència de tota la temporada, fins i tot superant les ocupacions dels mesos d'estiu.El sector arrenca la temporada amb el 100% dels càmpings oberts i amb el 85% i el 80% dels apartaments i hotels operatius, respectivament. Pel que fa a lesCabré creu que no variaran gaire, però confia que la previsió de bon temps ajudi a fer-les créixer una mica. A banda, la pandèmia no ha fet canviar ni el perfil ni la durada d'estada. Així, els turistes faran de mitjana una estada de tres a quatre dies i la majoria d'ells són de proximitat, procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com aragonesos, bascos o valencians. També es rebrà públic estranger, principalment, francesos i del centre d'Europa.Elestima una ocupació mitjana del 90% durant aquesta Setmana Santa i amb molts establiments que penjaran el cartell de complert del Dijous Sant i fins al Dilluns de Pasqua a les zones turístiques de les comarques de Lleida i a les zones d'influència de les estacions d'esquí obertes al públic en aquestes dates. El sector encara amb optimisme aquests dies, que per primera vegada en dos anys, estan lliures de restriccions per la Covid-19.L'oferta d'allotjament per aquests dies a la demarcació serà d'unes 68.500 places, distribuïdes entre les 48.000 unitats de turisme reglat entre hotels, càmpings, cases de pagès, albergs i refugis, a les quals s'ha de sumar altres 20.500 places d'apartaments turístics. La Setmana Santa al Pirineu té la peculiaritat queEl turisme rural a la Catalunya Central continua assolint xifres excel·lents després de la pandèmia i omplirà des d'aquest dijous fins Dilluns de Pasqua.són les principals destinacions, i els clients solen ser de l'àrea metropolitana. En aquest sentit, tot i l'obertura de les fronteres internacionals, encara no s'ha aconseguit recuperar les xifres de turistes estrangers d'abans de la Covid-19. Montserrat continua sent un altre dels destins per excel·lència, i l'hostatgeria, l'hotel Abat Cisneros i les cel·les abat Marcet han penjat el cartell de complet.El sector hoteler delpreveu aproximar-se a nivells d'ocupació semblants als d'abans de la pandèmia, amb forquilles que van del 70% al 95%. Tot i que són dades semblants a les de fa un any, en aquesta ocasió els preus varien a l'alça, donat que al 2021 es van registrar rebaixes de fins el 30% per atraure el visitant en una època en què les restriccions eren més fermes.Així, ales reserves són del 70% d'habitacions, xifra que s'eleva al 90% durant els dies forts de Setmana Santa: "De Divendres Sant a Dilluns de Pasqua no hi ha cap element que denoti un escenari de crisi o pandèmia", explica el president del, Oskar Stöber. As'estima una ocupació de fins el 95% en aquests quatre dies, en un procés de "normalització absoluta" de les reserves, segons l'agrupació d'empreses turístiquesNo són tan optimistes les previsions a la zona nord del, on l'ocupació voreja el 60%, en part per les conseqüències de la guerra a Ucraïna, que ha desestabilitzat el mercat. No obstant això, el president del Gremi d'Hostaleria, Jordi Noguera, confia en reserves de darrera hora, sobretot de turistes catalans en detriment del visitant internacional.Les cases rurals del, per la seva banda, preveuen una ocupació plena, amb reserves que en general es van fer fa mesos, algunes fins i tot a finals d'any. La tendència és de demanar un mínim de tres nits per cobrir els dies forts amb un mateix grup, una petició que sol ser corresposta pels inquilins.Pel que fa als càmpings de la demarcació de, la demanda per Setmana Santa se situa a nivells similars als de 2019. És per això que l'preveu que a finals d'aquesta setmana l'ocupació als bungalous superarà el 85%, mentre que les parcel·les estaran entre el 50% i el 75%. "Serà un any de molt bona ocupació", considera el president de l'entitat, Albert Casas, que celebra els pronòstics d'un temps assolellat per als propers dies festius.A la, els hotels esperen que la Setmana Santa els permeti tornar a una activitat similar a la que tenien abans de la pandèmia. Amb una previsió d'ocupació del 80%, el gran repte és atraure de nou els clients estrangers, particularment els dels. Tot i les bones perspectives, els preus segueixen força per sota dels del 2019 i es manté una certa dependència del visitant de proximitat.Segons reconeix el, també hi ha un 15% d'establiments que encara no han reprès la seva activitat i segueixen amb les habitacions tancades i les recepcions tapiades. Amb tot, el bon temps i la inèrcia iniciada amb el MWC fa preveure una bona primavera i un millor estiu. El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, apunta que els preus de les habitacions encara estan un 20% per sota dels que hi havia per aquestes dates abans de la crisi sanitària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor