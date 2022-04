L'alcalde de Mariúpol estima que les morts de civils causades per l'exèrcit rus a la ciutat voregen les 21.000

Altres notícies que et poden interessar

ha afirmat aquest dimarts que les morts de civils causades a la ciutat per l'exèrcit rus des de l'inici de la invasió d'Ucraïna poden estar a l'entorn de les 21.000. En declaracions a la CNN Boichenko ha admès, en tot cas, que el recompte és difícil de dur a terme, tenint en compte que a hores d'ara els combats als carrers de la ciutat portuària del sud del país.Mentrestant, el president d'Ucraïna,, s'ha mostrat preocupat pel "nou estadi de terror" que prepara l'exèrcit rus, que podria involucrar, al seu parer, l'ús d. De la seva banda, Vladímir Putin ha assegurat avui que les converses de pau amb Ucraïna estan en un "carreró sense sortida".Després d'una trobada amb el president de Bielorússia,, Putin ha subratllat que Ucraïna s'ha "desviat" dels acords de la conferència de pau d'Istanbul. També ha assegurat que l'operació militar a Ucraïna avança "segons el planejat" i que l'objectiu de Rússia és "aconseguir els seus objectius amb els mínims danys". En aquest sentit, ha advertit que la fi d'aquesta operació dependrà de la intensitat dels enfrontaments.Sobre les acusacions a l'exèrcit rus per massacrar civils ai a altres ciutats ucraïneses, Putin les ha rebutjat amb l'argument que són falses i ha recordat operacions militars dels Estats Units a ciutats com Raqqa, a Síria.​​​​​

