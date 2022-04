Els catalans ja no generaven «simpatia» a la resta de l'Estat en una enquesta de fa 28 anys

Aquest dimarts s'ha fet pública una enquesta de l'ICIP i EsadeEcPol sobre percepcions polítiques. Una de les dades que ha sorprès és el baix índex de "" que generen els catalans a la resta de ciutadans de l'Estat. Els catalans no puntuen per sobre del 50 el nivell d'afecte amb els ciutadans de cap altre territori, essent els deaquells que queden més avall, tot i que amb un 50,4 de mitjana.En canvi, només els bascos puntuen els catalans per sobre del 50, amb un 56,4, mentre que tota la resta ho fan per sota, tant els(46,3), els(46,2), els madrilenys (45,2), els(41,6) o especialment els(34,7). En cap altre cas els habitants d'un territori cauen per sota del 50 per part de ningú, només els catalans i per part de quasi tothom.No és pas nou, però. El director del, l'ens demoscòpic del, el politòleg, ha recuperat a les xarxes una enquesta del CIS , el seu equivalent espanyol, de l'any 1994 sobre la "simpatia" que produïen al conjunt els ciutadans de cada territori. En una escala de 0 a 10, de molt malament a molt bé, el 13% puntuava els catalans amb 0 o 1.Després ja venien els bascos amb el 8,3%. Els menys malparats eren els. Eren abundants les qualificacions entre 2 i 3 per als catalans i, per la franja alta, la cosa ja quedava més igualada. Els andalusos eren els que més agradaven. Aquesta "simpatia" menor cap als catalans, doncs, ja es projectava en una enquesta de fa

