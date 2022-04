Dos vins catalans, entre els millors d'un prestigiós concurs a Alemanya

Domus Pensi 2017, DO Terra Alta

Almodí Roure 2020, DO Terra Altaa

El prestigiós concurs alemany "" ha fet públics els resultats de l’edició “2022”. Aquest any, dos vins del Celler Altavins (DO Terra Alta),, han obtingut un dels reconeixements més valorats, la medalla d’Or, reconeixent així, la gran qualitat dels vins que neixen d’aquesta bodega catalana amb més de 20 anys de tradició.El Berliner Wine Trophy s’ha convertit en una de les competicions internacionals de vins més importants i grans a escala global. Cada any reuneix a experts del vi de tot el planeta que tasten i puntuen cada anyA diferència d’altres concursos de vins, únicament el 30% dels productes tastats poden ser guardonats en les seves competicions. Només els millors vins tenen el privilegi d’aconseguir una medalla del distingit concurs Berliner Wine Trophy.Vi negre amb 18 mesos en bota de roure francès.Varietats: Vinyes velles de Garnatxa i Carinyena, Syrah i MerlotDestaca per la(gerds, nabius) i per les notes de pruna, panses i cafè. És llaminer, llarg i amb tanins dolços.Vi negre amb 4 mesos en bota de roure francésVarietats: 100% Garnatxa peludaVi negre dens, de color, que destaca per les aromes dedel bosc, amb notes de regalèssia i espècies. Agradable i carnós, és fresc a la boca i lleugerament tànnic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor